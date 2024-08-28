Вечером 24 августа на центральной площади Рудного было не протолкнуться. Город праздновал свое 67-летие. Большой концерт с артистами не только из Казахстана, но и из Германии и фейерверк на 7 минут наверняка запомнились зрителям. Видео с ними заполонили соцсети. Но правда и то, что на этом впечатления от праздника у многих закончились. Организаторы, как и год назад, не смогли выйти за рамки выступления трио приглашенных звезд. А рассчитанная на неделю праздничная программа едва ли вызвала любопытство горожан.

Солист «Плохих парней в голубом» исполнил хиты 80-х

Все идет «по плану»

По программе, которую акимат Рудного опубликовал на своей странице в «Инстаграме», отмечать День города планировали с 16 августа. Но с первого дня выяснилось, что доверять этому анонсу не стоит. К примеру, в парке культуры и отдыха по программе с 10 часов утра начинались открытый турнир по кикбоксингу среди детей и юношей и открытый фестиваль боевых искусств по казачьему боксу и ММА ORIENTAL, тоже среди детей и юношей. Чемпионат, к слову, упоминался в программе трижды, так как его растянули на три дня. Но 16 августа в парке соревнований не было.

- В связи с погодными условиями соревнования перенесли на 17-18 августа, а 16 августа у всех участников было взвешивание, - процитировала руководителя отдела спорта пресс-секретарь акима Рудного Жансая САРСЕНОВА.

На турнир в парке культуры и отдыха пришли в основном юные спортсмены и их родственники

Сообщать об изменениях рудничанам не стали. Да и зачем? Судя по зрителям соревнований 17 августа, посмотреть на выступления пришли в основном родственники участников.

- Фестиваль проходит в Рудном впервые, собралось около 300 спортсменов, - рассказал тренер спортивного клуба «Сарбаз» Ринат ВАЛИЕВ. - К нам приехали гости из России и Таджикистана, а также из других регионов Казахстана. Соревнуются в 36 категориях. Как это связано с Днем города? Мы хотим привлечь молодежь к занятиям спортом, чтобы дети были здоровыми и могли постоять за себя.

Помимо упомянутых выше спортивных соревнований, в программе были указаны легкоатлетический забег, открытая тренировка по баскетболу, городской турнир по тэквондо и вольной борьбе. Складывается ощущение, что в Рудном горожане жить не могут без спортивных соревнований. Ну или можно предположить, что все эти турниры удачно совпали с датой и были приурочены ко Дню города.

Из всего списка мероприятий, которые в течение недели проходили в честь Дня города, неспортивными значились только два события: торжественное открытие «Аллеи славы - 2024» и выставка произведений и скульптур известных личностей Казахстана.

Последнюю запланировали на 17 августа. За несколько часов до начала корреспондент «НГ» уточнил у пресс-службы акима, нет ли изменений в программе. Жансая Сарсенова заверила: «Все по плану». Каково же было наше удивление, когда никакой выставки скульптур мы в парке не обнаружили. Не было даже намека на то, что была хоть какая-то подготовка к ее открытию.

- У нас были некоторые коррективы (программы - «НГ»), которые, честно говоря, впопыхах не успели переделать, - ответил позже на наш вопрос заместитель акима Рудного Сакен КОКИШЕВ. - Я лично приношу за это извинения перед СМИ. Не могу комментировать причину этих изменений в программе. Были и другие коррективы, были переносы по времени, но незначительные.

Ни об одном изменении времени или отмене мероприятий акимат в своих соцсетях не сообщал. Организаторы не посчитали нужным предупредить горожан, для которых эти выставки и соревнования, по идее, и проводились. Если, конечно, в акимате все это организовали для рудничан, а не для отчета и «расширения программы».

Прогулка по «Арт-бульвару»

Культурная программа ждала рудничан в субботу, 24 августа, на центральной площади. С 15 часов здесь развернулся «Арт-бульвар». Организаторы, наконец, вспомнили, что праздник посвящен городу, и даже попытались заложить в мероприятие какие-то смыслы.

На площади разложили множество корпе. По задумке, их длина в сумме составила 67 м - идентично возрасту города. Символизм! На корпешках разместили домбристов из разных коллективов.

- Сюда я пришла с учениками, им от 6 до 17 лет, - рассказала педагог студии «Алтын домбра» Акбота ЖУМАТАЙ. - Нам сказали, что будет выставка и ученики будут сидеть и сами играть по желанию. Рудничане могут подойти к ребятам, они попробуют научить вас игре на домбре.

Домбристы на 67-метровой корпе общались друг с другом или играли в телефоне

Не знаю, в чем смысл такой инсталляции из живых детей и взрослых, но очень скоро это действо превратилось в хаос. Дети отложили музыкальный инструмент в сторону и в лучшем случае общались друг с другом, а в худшем залипали в сотовые телефоны. Создать картинку удалось только с дастарханом, за который усадили аташек и ажешек в национальных костюмах.

По бокам площади расставили парты, с которых рудненские и костанайские умельцы торговали мягкими игрушками, мылом, ювелирными украшениями и даже одеждой. Из некоммерческого на «Арт-бульваре» оказался только столик с небольшой экспозицией Рудненского историко-краеведческого музея.

Выставку фотографа Анатолия БУТУЗОВА организаторы разместили на заборчике, который огораживал главную сцену города. А посмотреть там было на что. Тем более что автор снимков был на месте и о многих фотографиях мог лично рассказать. Собирает их еще с советских времен.

Анатолий Бутузов собрал больше 900 фотографий рудничан

- Вот памятник Марите Бежите, трагически погибшей, спасая детей. А рядом - ее дочь, которая однажды приезжала в наш город, и мы были на этой встрече, я делал снимки для газеты «Рудненский рабочий», - вспоминает Бутузов. - А на этой фотографии - ключ от города Рудного. Это был День города, на котором символический ключ вручали музею, где он до сих пор и находится. Честно говоря, не вспомню, в каком это было году.

Символический ключ от Рудного сейчас хранится в городском музее / Фото Анатолия БУТУЗОВА

Фотограф отобрал для организаторов выставки около 900 снимков, из которых разместили 48 - видимо, самых интересных.

«Арт-бульвар» оказался Золушкой из диснеевской сказки - в том смысле, что в определенное время и корпе, и народные мастера исчезли с площади. Собираться они начали за полчаса до назначенного организаторами срока.

Что еще можно констатировать? Что палатки с шашлыками и напитками имели куда большую популярность, чем культурная программа «Арт-бульвара».

От сансета до подарков

Действительно массовым праздник начал становиться только с того момента, когда на сцену вышли реальные артисты. Песни фольклорной группы «Забава», танцы шоу-балета Les Fleur. Открывали праздничную программу местные диджеи, крутившие современную попсу в клубной обработке.

- Я готовился около двух недель, но так как я открываю программу, то подобрал легкий сет в стиле диско, - рассказал «НГ» диджей Marvel Евгений СТОРОЖЕВ. - Когда проводят большие европейские фестивали, там есть такая тема - «сансет», это когда солнце уже прошло свой зенит, включают на закате легкую современную попсу, которую знают все. Моя цель - задать ритм, чтобы люди сняли стеснение. А ближе к концу программы зрители расслабятся и с удовольствием будут танцевать.

Концерт местных артистов прервался на официальную часть праздника. Рудничан поздравил аким города Виктор ИОНЕНКО.

Виктор Ионенко и Сергей Напольских вместе пришли поздравлять рудничан

- Когда приходят на день рождения, обычно всегда желают здоровья, благополучия и счастья, - рассуждал он со сцены. - Здоровье для нашего города - это мощная экономика, сильное производство и, конечно, инфраструктура всего города. Комбинат уверенно развивается и строит новые планы. В этом году начинают строить завод по сжижению природного газа. Завершаем строительство завода железо-бетонных изделий стоимостью более 2 млрд тенге. Вы являетесь свидетелями большой трансформации энергетического комплекса города. За два года мы заменили 38 км теплосетей. У нас строят две новые школы, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Мы восстановили 9 пустующих многоэтажек, еще 5 восстановим в ближайшее время. Мы заложили 4 новых дома. Невозможно все это строить без мира, которого я желаю нашей стране. С днем рождения, Рудный!

Ионенко наградил рудничан грамотами акима области, а три многодетные семьи получили ключи от квартир в новом доме. Почетным гражданином Рудного в этот день стал директор по производству управления АО «ССГПО» Сергей КУЗЬМЕНКО.

- Я здесь родился и вырос, закончил институт и с 2001 года работаю у нас на комбинате, - поделился с журналистами Кузьменко. - Начинал слесарем, сейчас вот директор управления. Наш город тесно связан с ССГПО и от того, как оно будет развиваться, будет зависеть жизнь города. Получить звание почетного жителя очень приятно. Но это не моя заслуга, а моего коллектива. Наверное, на меня теперь возложена дополнительная ответственность.

Материальные подарки, а именно сертификаты на 200 000 тенге, получили жительницы Рудного Наталья ЛАРИОНОВА и Зинаида ЩЕРБИНА. По счастливому совпадению женщинам 24 августа исполнилось 67 лет.

Зинаида Щербина и Наталья Ларионова отметили свое 67-летие в день города

- Я уже отпраздновала день рождения с детьми и внуками, было море подарков и цветов, - сказала Зинаида Щербина. - В Рудный я приехала в 1999 году, работала учителем начальных классов в гимназии № 5, сейчас на заслуженном отдыхе. Мой день рождения не первый раз совпадает с днем города. После праздника мы погуляем, встретимся с детьми и отправимся домой.

- Я тоже приехала в Рудный, меня сюда привезли в 1961 году, когда мне было всего три года, - добавила Наталья Ларионова. - Я по профессии технолог швейного производства. Мы своим городом гордились, не знаю, как описать. В наше время город был очень молодежным. Половина города на наших глазах строилась. Мы раньше постоянно ходили на День города, сейчас, конечно, реже. Тем более вечером у меня гости.

Куда более дорогие подарки вручал директор железорудного дивизиона Сергей НАПОЛЬСКИХ. Глава горнодобывающего гиганта поздравил учебные заведения, которые готовят новые кадры для предприятия. Сертификат на 51 млн тенге вручили руководству Рудненского индустриального университета, на 39 млн - Рудненскому политехническому колледжу, на 60 млн - Рудненскому горно-технологическому колледжу и на 30 млн - Рудненскому колледжу строительства и транспорта.

Руководители колледжей и университета Рудного получили подарок от ССГПО

Как сообщали республиканские СМИ, если в 2022 году ССГПО демонстрировало прибыль в 163,1 млрд тенге, то после введения западных санкций против российской промышленности комбинат показал убыток в 71,4 млрд тенге в 2023 году. Изучая финансовую отчетность предприятия, журналисты обнаружили, что в 2023 году сильно упала в размере «спонсорская и прочая финансовая помощь» - до 2,3 млрд тенге с уровня в 9,2 млрд тенге в 2022 году.

- Мы не сокращали ни одной статьи по социальным расходам, мы даже больше средств начали тратить на реализацию социальных проектов, которые были запланированы в год юбилея ССГПО, - сказал корреспонденту «НГ» после вручения сертификатов Сергей Напольских. - В День города мы решили помочь в оснащении колледжей и университета Рудного. Там будут новые доски приобретены, новые компьютеры, чтобы студенты приходили к нам более подготовленными.

Самые обаятельные и привлекательные

ССГПО не осталось в стороне и от организации самого праздника, несмотря на то, что месяц назад потратилось на проведение Дня металлурга. А на День города, по информации городского отдела культуры, комбинат оплатил приезд немецкой евродискогруппы Bad Boys Blue («Плохие парни в синем»), которая была очень популярна во второй половине 1980-х.

Из бюджета, согласно ответу заместителя акима Рудного Сакена Кокишева, на праздник выделили 34,8 млн тенге. Из них 25 млн ушли на аренду и обслуживание сцены, остальные 9,8 млн - на оплату выступления звезд казахстанской эстрады Нуржана Керменбаева и Adama.

Adam трижды спел свой хит «Журек», из-за которого его и пригласили на праздник

- Членами организационного комитета были изучены комментарии и обсуждения жителей города на различных городских пабликах в соцсетях, учли мнения и пожелания горожан после прошедшего в июле текущего года Дня металлурга, - сообщил Кокишев. - Приглашенные на концерт звезды отбирались, исходя из их популярности, актуальности на сегодняшний день, которые поднимут настроение горожан и оставят приятные воспоминания. К примеру, Аdam (Фаррух Тохтамуратов, Алматы) - молодой певец казахстанской эстрады, хит которого «Жүрек» набрал огромную популярность не только в Казахстане, но и по всему миру (более 5 млН прослушиваний в социальных сетях). Нуржан Керменбаев - казахстанский поп-певец и автор песен, победитель Super Star KZ, трижды лауреат первой национальной телевизионной музыкальной премии «Жыл таңдауы».

Приглашенных артистов слушала вся заполненная до отказа площадь Рудного. Молодежь подпевала Нуржану Керменбаеву. А Adam трижды исполнил свой самый популярный хит - «Журек».

Солист «Плохих парней в синем» Джон МакИнерни вышел на сцену в ярко-красном костюме. Открыл программу песней You're a woman и заметно взбодрил старшее поколение, которое постепенно вытеснило молодежь из первых рядов. Были среди них и настоящие поклонники немецкой группы.

Елена Нелюбина пробилась в первый ряд, чтобы увидеть солиста Bad Boys Blue

- Я здесь уже почти 5 часов стою, очень хотела увидеть Bad Boys Blue с первого ряда, - сказала рудничанка Елена НЕЛЮБИНА. - Это легенда, я их обожаю! Хочу как можно ближе быть к ним в этот день.

Посмотреть на иноземных артистов под конец вечера пришел и Сергей Напольских. Кампанию ему составили депутаты областного маслихата из Рудного Ерлан Алькенов и Кайрат Казбеков. Они снимали выступление группы на телефон и даже подпевали «Плохим парням».

Сергей Напольских, Кайрат Казбеков и Ерлан Алькенов пришли посмотреть выступление Джона МакИнери

Джон МакИнери выступал почти час и, несмотря на свой возраст, пытался выглядеть как можно моложе. Забавно было наблюдать, как 66-летний певец разговаривал с публикой на английском языке и пытался понять их реакцию.

- Я старый человек, но я все еще могу услышать вас, - кричал со сцены фронтмен «Плохих парней». - Я наслаждаюсь музыкой. Следующая песня - о доме забвения (House of silence).

Одну из карточек Джона МакИнери сотрудник СОБРа поднял с земли и передал рудничанке в первом ряду

На заднем плане транслировались отрывки из выступлений группы в 1980-х, а в конце солист спустился со сцены к зрителям, разбрасывал карточки со своим молодым лицом, благодарил рудничан за то, что они помнят и любят его песни.

А завершился концерт классным красивым салютом продолжительностью 7 минут.

А воз и ныне там

Год назад, 28 августа 2023 года, аким Рудного Виктор Ионенко проводил пресс-конференцию по итогам Дня города. Рассказывал, как акимат «провел мониторинг всех публикаций» о Дне города, и он лично был крайне недоволен, что только «Наша Газета» не в восторге от праздника, «размазала тысячу человек», выступавших тогда на сцене.

Прошел год. А что изменилось по сути? Да, концерт и фейерверк прошли на ура. Рудничанам даже завидовали в соцсетях, обсуждая выступления звезд, сравнивая их с гостями в Костанае и Лисаковске.

Очень жаль, что концерт является основным показателем того, как прошел праздник. Едва ли он действительно чем-то отличается от других, если не учитывать фамилии в анонсе. В остальном же кажется, что организаторы вновь не сделали никаких выводов. Город так и не смог получить что-то, что действительно бы отражало длительную историю и уникальность его жителей. Все, что сделано не за деньги от бюджета или крупных спонсоров, не привлекло внимание рудничан. Недельная программа менялась, а люди даже этого не замечали.

- Выражаю глубокую признательность всем организаторам мероприятий, правоохранительным органам, службам ЧС, медицины и СМИ, благодаря которым все прошло на высшем уровне, - написал аким после праздника на своей страничке в «Инстаграме», сопроводив его фотографией фейерверка. - Спасибо за ваш вклад в создание праздничной атмосферы и поддержание уюта в нашем городе!

Судя по этой цитате, организаторов Дня города устраивает нынешнее положение дел, и они продолжат пускать салюты в глаза любящих свой город рудничан.

Фото Георгия ГОВОРОВА