Только на ремонт внутрипоселковых дорог из областного бюджета выделено 20 млрд тенге. Об этом сообщил аким области Кумар АКСАКАЛОВ на плановой сессии восьмого созыва Костанайского областного маслихата.

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Аксакалов объяснил, почему замедлились темпы ремонта участков дороги республиканского значения от села Сарыколь до села Дубинка и дороги от села Узунколь до села Фёдоровка:

- Это старые болячки, о которых вы знаете, - обратился он к депутатам облмаслихата. - Мешали дожди, но в этом году мы хотим завершить ремонт.

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Напомним, 12 июля депутаты облмаслихата проголосовали за выделение из областного бюджета 100 млн 200 тыс. тенге на проверку качества дорог в Карасуском районе. На обсуждении депутат Аруна ЖАКСАГУЛОВА отметила, что это большая сумма, и спросила, как конкретно будут проверять качество дорог.

Тогда заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат Сейдахметов ответил, что Национальный центр качества дорожных активов будет выезжать и отбирать пробы материалов, в том числе проверять асфальто-бетонную смесь и керны на соответствие плотности.

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ик: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=5288





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52882 будевыезжают и отбирают пробы материалов, в том числе смотрят смесь асфальто-бетонную, керны на соответствие плотности.

Сегодня депутат Жаксагулова предложила акиму области построить в регионе спорткомплекс для параспортсменов и обозначила неудобство общих комплексов, в которых параспортсмены занимаются со всеми.

- Наши спортсмены представляют Костанай на Паралимпийских играх во Франции, - сказала она. - Те комплексы, которые действуют, не вполне доступны. Даже суть не в доступности. Здоровым людям и людям с инвалидностью не очень приятно, им постоянно нужно что-то отстёгивать... Это не очень этично.

Аксакалов предложение принял, но его реализацию или рассмотрение не подтвердил.