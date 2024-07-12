100 млн 200 тыс. тенге на проверку качества дорог в Карасуском районе предложили выделить из областного бюджета депутатам областного маслихата вчера, 11 июля. Сегодня, 12 июля, состоялось голосование по предложению. Что депутаты говорили на его обсуждении?

- 100 млн всё-таки такая сумма. Что конкретно будет проводиться? - спросила депутат областного маслихата Аруна ЖАКСАГУЛОВА.

- Это дополнительные деньги на проведение экспертизы качества работ, которую проводит Национальный центр качества дорожных активов, - ответил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Болат СЕЙДАХМЕТОВ. - Они непосредственно выезжают и отбирают пробы материалов, в том числе смотрят смесь асфальто-бетонную, керны на соответствие плотности.

Жаксагулова заявила о намерении наведаться на место работы Центра и попросила у Сейдахметова наименования улиц, на что тот пообещал предоставить перечень всех дорог, которые Центр будет проверять.

- Деньги с государства выделяются каждый год на эту экспертизу, на керн и т. д. Мы выделяем деньги на то, что они "квадратики" вырезают, и они рушат вот эту дорогу! - возмутилась депутат областного маслихата Александра СЕРГАЗИНОВА. - Вот буквально на днях по улице 1 мая иду - она вся в дырках, не заделанная. Дождь пошёл - дальше разрушается. Почему вы не смотрите за тем, чтобы они её потом заделали после себя? Вот улица 1 мая - в трёх местах вырыты вот эти штучки, взяты на экспертизу. И в результате хорошая дорога вся в дырах и начинает после дождей рушиться.

- Принято, - ответил Сейдахметов.

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