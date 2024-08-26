Об этом рассказали главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ и заместитель руководителя департамента Комитета естественных монополий Илияс ЕЛЕМИСОВ во время пресс-тура по объектам компании.

Штатная численность предприятия - 740 человек, сейчас трудятся 638. Решить проблему пытаются с помощью перераспределения зарплат.

Фото из архива "НГ"

- Тарифная политика ранее не предполагала увеличение зарплаты такими темпами, как в последние два года, - отметил Елемисов. - То есть, в 2023 году зарплата была пересмотрена со 165 000 до 185 000 тенге до вычета налогов. Но эта зарплата была утверждена на нормативную численность. На самом деле по ГКП "КТЭК" складывается общий дефицит кадров в количестве 100-120 человек, в зависимости от периода. По результам рассмотрения заявки КТЭК в апреле 2024 года зарплата пересмотрена и повышена до 254 000 тенге. Это в целом по предприятию. Но учитывая, что имеются вакансии, а люди выполняют всю работу, в том числе во вторую смену, здесь КТЭК регулирует выплаты - то есть, зарплату ненанятых сотрудников распределяют на имеющихся сейчас работников.

Как отметил Вячеслав Плотников, до апрела 2024 года отток кадров был большим. После повышения зарплат процесс замедлился.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- Само по себе производство сложное, оно требует больших знаний и квалификации, - сказал главный инженер КТЭК. - Чтобы подготовить хорошего слесаря, нужно 3 года, а на машиниста лет 5 уйдет. Чтобы они работали и могли реагировать на аварийные ситуации.

По словам Плотникова, у работников, которые работают сверхурочно, зарплата доходит до 450 000 тенге. Но это работа с одним выходным днём с 8 часов утра до 20 часов вечера.

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