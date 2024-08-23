В Костанайской теплоэноргетической компании (КТЭК) 21 августа отчитались об исполнении инвестиционной программы. В прошлом году предприятие потратило 2,5 млрд тенге, почти все - это средства из республиканского и местного бюджета. На эти деньги КТЭК ремонтировала сети и водогрейные котлы, чтобы сократить количество аварий грядущей зимой.

Этот водогрейный котел отремонтировали по инвестиционной программе на центральной ТЭЦ

Огромные траты помогли снизить износ теплосетей на 1,1% - с 64,2% до 63,1%. Ожидается, что по итогам 2024 года износ снизится до примерно 61%. Тем не менее, костанайская теплокомпания остается в "желтой" зоне риска. Согласно принятой президентом в феврале 2023 года программе "Тариф в обмен на инвестиции" до 2029 года износ должен сократиться на 15-20%.

- Для снижения износа хотя бы на 2%, по рассчетам ГКП "КТЭК", необходимо порядка 9 млрд тенге в год, - пояснил заместитель руководителя департамента Комитета естественных монополий Илияс ЕЛЕМИСОВ. - Учитывая общую протяженность сетей в Костанае, более 500 км, в снижении износа играет роль каждая сотая процента. Сейчас из бюджета выделяется примерно 2 млрд тенге, при том, что в тарифной смете инвестпрограмма всего на уровне 500 млн тенге. Если же мы заложим в тариф средства на то, чтобы ремонтировать хотя бы те же 2%, то тариф за тепло для населения вырастет на 200%.

Чтобы выйти в "зеленую" зону, уровень износа должен составлять около 45%. Достигнет ли КТЭК этого показателя - большой вопрос. От "красной" зоны мы ушли совсем недалеко, она начинается с 65% износа.

- Для сравнения могу привести в пример Аркалыкскую ТЭК, - добавил Елемисов. - С учетом протяженности их сетей, всего 200 км, им выделили 4 млрд тенге, на что заменили около 20 км труб. То есть для такого маленького города потребовалась такая большая сумма, которую КТЭК получает в течение двух лет.

Среди объектов, которые ремонтировали по инвестпрограмме, числятся сети теплоснабжения в микрорайоне Аэропорт. В новом микрорайоне оказались очень некачественные трубы, из-за чего зимой часто случались аварии.

- Сети здесь прокладывали с 2014 по 2016 годы, трубы были сделаны из металла с изоляцией из минваты, уложены на глубину 2,7 м, - рассказал главный инженер КТЭК Вячеслав ПЛОТНИКОВ. - До ввода в эксплуатацию здесь не наблюдались грунтовые воды. Но в 2017 году уровень воды резко повысился, из-за чего теплосети оказались подтопленными. У нас выросли теплопотери, а также усилилась коррозия труб. В результате уже в 2023 году был разработан проект замены сетей. Сумма проекта - 911 млн тенге. Работы были проведены. Но в 2024 году в районе дома № 4 по ул. Герасимова возник порыв, из-за которого пришлось отключать весь микрорайон. После анализа было принято решение ввести режим ЧС местного масштаба, в рамках которого выполнены работы по переукладки 430 м труб. Все заменили на трубы в ППУ-изоляции - таким образом, трубы заменят в полном объеме во всем микрорайоне. К концу августа магистраль завершим, а к 20 сентября планируем полностью сделать все работы в микрорайоне Аэропорт.

К отчету КТЭК проявил интерес член Общественного совета Костанайской области Андрей КОВАЛЬ. Он поднял вопрос о теплопотерях в трубах, расположенных над землей:

- Ряд экспертов оценивает потери тепла в сетях до 30%. Поэтому обыватели часто говорят, что мы оплачиваем отопление улицы. На ваш взгляд, какие реальные потери тепла на сетях? И что нужно предпринять, чтобы их снизить?

- У нас есть расчетные потери - это 17,1%, но мы не будем забывать о том, что существует проблема отношения к теплоизоляции, - ответил Плотников. - Вы заметили, что благодаря городскому акимату мы закрываем трубы жестью. Это нужно для того, чтобы избежать вандализма со стороны местных жителей. В этом году много дождей, поэтому сети часто горят, особенно там, где рубероид. В прошлом году мы так сделали 10,5 км, в этом году столько же сделаем. Работа планомерная. А все новые проекты по укладке труб... город стремится, чтобы они уходили под землю и не мешали благоустройству. Мы выдаем техусловия на укладку труб в ППУ-изоляции. Эти проекты помогают значительно снизить потери. Но нужно исходить из того, что протяженность сетей большая, одним годом вы это не сделаете. Есть старые ободранные сети, мы решаем этот вопрос.

В этом вопросе "НГ" готова помочь коммунальным службам. С началом отопительного сезона мы вновь будем принимать сообщения от жителей с информацией о "голых" трубах. Как показывает практика, КТЭК оперативно реагирует на наши публикации.

Фото Георгия ГОВОРОВА