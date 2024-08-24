Оглашен приговор о нападении на водителя скорой помощи в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Суд вынес решение по делу в отношении Нурболта Дакебаева, который в январе этого года избил водителя скорой помощи Торегали Бериккалиулы и несколько дней скрывался от полиции.

Судья Бахтияр Аканов признал подсудимого виновным по пункту 5 части 2 статьи 107 УК в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего из хулиганских побуждений и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Нурболат Дакебаев находится под арестом с февраля 2024 года.

Иск о возмещении морального вреда потерпевшему суд удовлетворил частично. Потерпевшая сторона заявила гражданский иск о выплате 5 миллионов тенге.

- Суд приговорил Дакебаева Нурболата Нурымовича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 107 УК, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года в учреждении УИС минимальной безопасности. Срок наказания исчислять с 1 февраля 2024 года. Гражданский иск потерпевшего удовлетворить частично и взыскать с осужденного в пользу потерпевшего в качестве компенсации за моральный вред два миллиона тенге и 712 тысяч тенге за материальный ущерб и представительские расходы", - огласил приговор судья Бахтияр Аканов.

Осужденный должен выплатить сумму компенсации потерпевшему в течение месяца, после вступления приговора в законную силу.

Оглашение решения суда состоялось в прямом эфире.

Напомним, в связи с этим Минздрав предложил ввести новые статьи в Уголовный кодекс.