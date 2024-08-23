Министерство здравоохранения предложило ввести новые статьи в Уголовный кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Фото:depositphotos.com

В связи с неоднократными случаями нападения на медработников при выполнении профессиональных обязанностей Минздрав предлагает ввести уголовную ответственность за насилие и воспрепятствование деятельности медработников.

- С 2019 года зарегистрировано 161 нападение на медиков. В мае 2024 года в Алматы фельдшер скорой помощи подверглась физическому насилию и была удержана в квартире вызвавшими ее людьми. В Караганде водитель скорой помощи был жестоко избит при исполнении служебных обязанностей. В Темиртау был избит и ограблен также водитель скорой помощи. В настоящее время защита от физического насилия обеспечивается в рамках действующего законодательства (Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях)", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Минздрав инициировал введение уголовной ответственности за преступные действия против медицинских работников и за воспрепятствование их профессиональной деятельности. Для этого 12 апреля 2024 года был утвержден комплексный план по обеспечению безопасности работников в области здравоохранения.

- Совместно с Генеральной прокуратурой разрабатываются изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за насильственные действия в отношении медицинских работников. Предлагается добавить в Уголовный кодекс новые статьи, такие как "Воспрепятствование законной деятельности медицинского работника" и "Применение насилия в отношении медицинского работника", - говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что эти шаги направлены на защиту медицинских работников и создание безопасной рабочей среды.

Оглашен приговор по делу о нападении на водителя скорой в Караганде.

Отметим, 23 августа в Караганде суд вынес решение по делу в отношении Нурболата Дакебаева, который в январе этого года избил водителя скорой помощи Торегали Бериккалиулы и несколько дней скрывался от полици.

Нурболат Дакебаев получил два года лишения свободы. С осужденного в пользу потерпевшего суд взыскал в качестве компенсации за моральный вред два миллиона тенге и 712 тысяч тенге за материальный ущерб.