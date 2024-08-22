Иск индивидуального предпринимателя Б. к управлению по инспекции труда об оспаривании акта специального расследования обстоятельств и причин группового несчастного случая рассмотрел СМАС Костанайской области. О решении сегодня, 22 августа, сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Фото из архива "НГ"

Речи идет о расследовании инцидента, который произошел 11 декабря 2023 года по адресу ул. Энергетиков, 1 в пригороде Костаная - жилом массиве Амангельды (быв. Красный партизан).

На территории ИП произошел взрыв, который повлек обрушение здания на площади 280 кв. м и возгорания на площади 5 кв. м. В результате взрыва трое работников ТОО «К», арендовавшего часть здания у ИП «Б.», скончались.

Приказом председателя Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РК была создана комиссия по расследованию группового несчастного случая. По результатам расследования был составлен акт, согласно которому несчастный случай с работниками ТОО «К» и ИП «Б» считается связанным с производством.

Комиссия сделала вывод о том, что работодатель ИП «Б» нарушил правила безопасности и охраны труда, неудовлетворительно организовав производство работ, допустив образование взрывоопасной газовоздушной смеси в свободном объеме, что выразилось во взрыве газового баллона, установленного на автомобиле марки ГАЗель. При этом не принял мер по предотвращению профессиональных рисков на рабочих местах и в технологических процессах, что привело к гибели и причинению травм работников ИП «Б» и ТОО «К».

Однако, отмечается в сообщении пресс-службы, в ходе судебного заседания в результате установления многочисленных процессуальных нарушений, допущенных при проведении спецрасследования ответчиком, акт специального расследования несчастного случая признан незаконным и отменен.

Решение в законную силу еще не вступило.



