Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области в своем телеграм-канале. Фура с коровами опрокинулась вечером 21 августа на 26-м километре автодороги Костанай-Мамлютка.

По данным полиции, 34-летний водитель грузового автомобиля VOLVO "не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет".

- Он перевозил крупно-рогатый скот в количестве 23 голов с Северо-Казахстанской области на один из мясокомбинатов Заречном, - сообщили в полиции. - В результате происшествия сам водитель не пострадал. Несколько коров получили травмы. Полицейские удостоверились в наличии документов на перевозимый груз.

На место происшествия прибыл манипулятор , с помощью которого животных погрузят и под сопрождение полицейских доставят до пункта назначения.

- После всех выяснений обстоятельств, действиям водителя будет дана правовая оценка, - отметили в ведомстве.

Неделю назад на 59 км автодороги Костанай-Карабутак водитель автомобиля GEELY совершил наезд на двух верблюдов, которые паслись без присмотра. Животные погибли, водитель не пострадал. А хозяин животных был оштрафован на сумму порядка 45 000 тенге за нарушение правил выпаса животных и правил движения пешеходов.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области