ДТП с животными произошло 12 августа ночью на 59 км автодороги Костанай-Карабутак. Как сообщили в пресс-службе департамета полиции Костанайской области, верблюды погибли, а водитель не пострадал, однако ему причинен материальный ущерб.

- 12 августа водитель автомобиля GEELY совершил наезд на двух верблюдов, которые паслись без присмотра, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В ходе разбирательств полицейские установили владельца верблюдов. Им оказался 50-летний житель села Юбилейное района Б. Майлина. По словам сельского участкового, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Владельца животных привлекли к административной ответственности по ст. 408 (Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных) и ст. 615 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения). Мужчине назначен штраф - порядка 45 000 тенге. Также он обязан возместить причиненный ущерб.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области

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