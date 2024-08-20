Уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Лисаковска Никиты ХОХРЯКОВА начали изучать в СМУС Костанайской области 18 марта. Все пять месяцев дело рассматривалось без участия СМИ - об этом попросила потерпевшая, а ее поддержала прокурор. Журналистов позвали только на приговор, который огласили сегодня, 20 августа.

Согласно фабуле дела, 12 октября прошлого года, около трех часов ночи, Никита Хохряков познакомился с супружеской парой в лисаковской аллее. Пригласил супругов к себе домой посидеть и выпить. После выпитого между мужчинами завязалась драка. Сначала Хохряков ударил знакомого в голову и грудь, потом схватил кухонный нож и нанес несколько ударов - в подреберье, спину, шею... А напоследок перерезал горло. Гость скончался от потери крови прямо в квартире.

Испугавшись, что супруга заявит в полицию, Хохряков связал ей скотчем лицо, руки и ноги, а сам пошел за новой партией выпивки. Вернувшись домой, ударил женщину по голове и сообщил, что из квартиры она не выйдет. Потерпевшая смогла освободиться только ночью 13 октября, когда хозяин квартиры уснул.

Подсудимый обвинялся по двум статьям: убийство и незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Перед началом главного судебного разбирательства потерпевшая попросила удалить СМИ из зала, ее поддержали подсудимый, а позже и государственный обвинитель. Судья Аделия ХАСЕНОВА удалилась в совещательную комнату и в итоге поддержала ходатайство о закрытии процесса в связи с "интимными подробностями" дела.

В прениях прокурор просила назначить Хохрякову 15 лет лишения свободы, а адвокат пытался переквалифицировать дело на статью об убийстве по неосторожности. Сам подсудимый вину так и не признал, заявив, что он защищался от нападения пьяного гостя, у которого ему пришлось вырвать из рук кухонный нож.

- Признать Хохрякова виновным и назначить ему 13 лет лишения свободы в колонии максимальной безопасности, - огласила приговор 20 августа судья. - Смягчающим обстоятельством признать наличие у подсудимого психического заболевания, не оказывающего влияние на его вменяемость. Отягчающим обстоятельством признать совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Признать в действиях подсудимого опасный рецидив, так как в 2007 году он совершил аналогичное преступление.

Как выяснилось, в 2007 году, когда Хохрякову было 20 лет, он убил своего родственника. И по приговору лисаковского городского суда отсидел за это преступление, как говорится, от звонка до звонка - 10 лет. Через 7 лет после освобождения снова совершил убийство.

В суде также выяснилось, что прокурор отказалась от обвинения по статье о незаконном удержании человека, не связанном с его похищением. Отказаться пришлось чисто по формальным признакам - потерпевшая отказалась писать заявление лично от себя, как того требует закон.

Потерпевшая также подавала гражданский иск к подсудимому о возмещении материального ущерба и морального вреда. Суд его удовлетворил и постановил взыскать с подсудимого 4 000 000 тенге в пользу потерпевшей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ