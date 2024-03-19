Уголовное дело в отношении жителя Лисаковска Никиты ХОХРЯКОВА начали рассматривать в СМУС Костанайской области 18 марта.

Согласно фабуле дела, 12 октября прошлого года, в 3 часа ночи, Хохряков познакомился с супружеской парой в лисаковской аллее. Пригласил супругов к себе домой посидеть и выпить. После выпитого между мужчинами завязалась драка. Сначала Хохряков ударил знакомого в голову и грудь, потом схватил кухонный нож и нанес несколько ударов - в подреберье, спину, шею... Гость скончался от потери крови прямо в квартире.

Испугавшись, что супруга заявит в полицию, Хохряков связал ей скотчем лицо, руки и ноги, а сам пошел за новой партией выпивки. Вернувшись домой, ударил женщину в голову и сообщил, что из квартиры она не выйдет. Потерпевшая смогла освободиться только ночью 13 октября, когда хозяин квартиры уснул.

Подсудимый обвиняется по двум статьям: убийство и незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Перед началом главного судебного разбирательства потерпевшая попросила удалить СМИ из зала, ее поддержали подсудимый, а позже и государственный обвинитель.

- Прошу суд закрыть процесс, так как участники процесса против оглашения его подробностей, - подала ходатайство прокурор Нино КАПАНАДЗЕ.

Судья Аделия ХАСЕНОВА удалилась в совещательную комнату и в итоге поддержала ходатайство о закрытии процесса.

- Процесс закрывается из-за интимных подробностей дела, постановление обжалованию не подлежит, - объявила она. И даже сказала, чтобы представители СМИ не снимали на видео разъяснение ее постановления, так как "с этого момента процесс уже закрыт".

На вопрос о том, почему процесс нельзя было закрыть частично, судья ничего не пояснила. Напомним, что даже громкий процесс по делу Дарьи Махартовой (девушка была изнасилована и убита) закрывали лишь частично.

За разъяснением "НГ" обратилась к юристам и правозащитникам.

- В ст. 29 УПК РК сказано: "Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц", - пояснил "НГ" известный казахстанский юрист Сергей УТКИН. - Суд должен установить, имеются ли сведения об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц. И если имеются - может удовлетворить.

Отметим, что в присутствии журналистов судья не устанавливала, имеются ли в деле интимные подробности, а потерпевшая и подсудимый ссылались на то, что они просто не хотят, чтобы об этом преступлении узнала общественность. Насколько такое постановление можно считать мотивированным - вопрос для правозащитников.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ