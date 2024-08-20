Еще одно ДТП произошло вчера, 19 августа, на трассе "Костанай-Рудный". На этот раз между поселком Кунай и садовым обществом "Элеваторщик". Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели. В полиции сообщили, что в результате аварии пострадали четыре человека.

Фото очевидца

- 44-летний водитель BMW, следуя в сторону областного центра, при перестроении допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем Volkswagen Transporter, - сообщили в департаменте полиции, отвечая на запрос корреспондента "НГ", - после чего обе машины опрокинулись в кювет. В результате ДТП оба водителя и два пассажира с обоих автомобилей получили травмы.

Фото предоставленоо ДП КО

Полиция начала досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Фото предоставленоо ДП КО

Напомним, вчера днем на этой же трассе, но недалеко от Рудного, столкнулись автомобили Toyota Camry и HAVAL. В результате ДТП четыре человека, включая обоих водителей, были доставлены в больницу.