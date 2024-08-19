Четыре человека, включая ребенка, попали в больницу из-за ДТП на рудненской трассе
Ксения РЕБИК
19 августа 2024, 19:39 | Происшествия
Авария произошла сегодня, 19 августа, около 15:00 часов на 36-м километре автодороги "Костанай-Карабутак" недалеко от Рудного.
Согласно предварительным данным, оглашенным полицией, 22-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем HAVAL.
- В результате столкновения оба водителя и два пассажира с обоих авто, в том числе 6-летняя дочь водителя HAVAL, с различными телесными повреждениями доставлены в рудненскую городскую больницу, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Полиция собрала первоначальный материал для принятия процессуального решения.
Последние новости
19.08.24 20:58 Call-центр для абитуриентов, не получивших образовательный грант, работает в Казахстане
19.08.24 16:40 Сто тысяч пачек на 77 млн тенге - Еще одну крупную партию сигарет изъяли в Костанайской области
19.08.24 15:59 Tickets.kz запустил онлайн-продажи автобусных билетов
19.08.24 15:27 Что делал Нуралы Садуакасов на экскурсии, проведенной акимом Костаная для акима области?
19.08.24 14:22 Постановление санврача: какие меры вводятся в Казахстане
19.08.24 11:22 145 лет Костанаю: 145 человек в праздничные дни были привлечены полицией к ответственности
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.