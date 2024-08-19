Авария произошла сегодня, 19 августа, около 15:00 часов на 36-м километре автодороги "Костанай-Карабутак" недалеко от Рудного.

Согласно предварительным данным, оглашенным полицией, 22-летний водитель Toyota Camry не справился с рулевым управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем HAVAL.

- В результате столкновения оба водителя и два пассажира с обоих авто, в том числе 6-летняя дочь водителя HAVAL, с различными телесными повреждениями доставлены в рудненскую городскую больницу, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Полиция собрала первоначальный материал для принятия процессуального решения.