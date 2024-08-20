После того, как в Рудном отметили День металлурга, а в Лисаковске прошел карнавал в честь Дня города, эстафету принял Костанай. В этот раз юбилейную. Отмечали праздник немного дольше, чем в прошлые годы, целых 6 дней - с 13 по 18 августа. О том, как это было и что больше всего запомнилось - в репортаже «НГ».

Костанай глазами детей

Сразу две выставки - молодых и опытных художников - прошли 16 августа в центре города. Здесь поставили несколько палаток, в которых можно было приобщиться к прекрасному.

Первая - выставка картин учащихся детской художественной школы им. Никифорова. Всего представлено 20 картин. В основном выполнены маслом и акрилом, также используется графика и живопись.

Самому младшему художнику - 14 лет, самым старшим - 16-17. Большинство картин посвящены национальной тематике. Также есть работы, изображающие достопримечательности Костаная: мечеть Марал Ишан, Башню с часами и Казахско-французский центр. Чтобы нарисовать такие картины, требуется от 2 месяцев до полугода.

- Это дипломные работы выпускников нашей школы. Тему выбирают совместно с учителем, обсуждают, в какой стилистике будет будущая картина, - пояснила «НГ» секретарь школы Любовь ЛУКАШОНОК. - Ученики очень любят рисовать на тему нашего города: не только достопримечательности, но и, например, портреты исторических личностей.

Выставка работ учеников «художки» проходила и в смарт-центре iQostanay. Многие работы были посвящены городу.

«Представляем наш край всему миру»

Неподалеку проходили республиканский симпозиум художников Kostanay-Art и выставка работ известных мастеров. На ней были представлены работы костанайских художников и картины авторов из стран постсоветского пространства.

Баглан и Арлан АНКАУОВЫ участвуют в симпозиуме второй год. В первый раз он проходил в с. Караулы (область Абай, бывшпя Семипалатинская - «НГ»), где родился отец казахского просветителя, писателя и поэта Абая Кунанбаева, и там они взяли гран-при.

Братья занимаются декоративно-прикладным искусством уже 13 лет, активно сотрудничают с областным музеем и картинной галереей. Картины делают из шерсти по собственной, запатентованной технологии.

- В своих работах мы представляем наш край - Костанай и Костанайскую область. У нас в работах присутствуют и национальные образы, мы представляем Казахстан на международной арене, - пояснил Баглан. - Например, у нас есть картина, изображающая казахского композитора Курмангазы, поэта и публициста Ахмета Байтурсынова. Изображаем поле подсолнухов. Зерна - как символ нашей области, хлебного края.

Есть в их картинах и достопримечательности: областной казахский драмтеатр им. Омарова и здание шахматного клуба им. Уфимцева.

- У нас город очень красивый, можно его запечатлеть на картинах в разном ракурсе и формате. Сочетать архитектурные экстерьеры с деревьями и ландшафтом, - отмечает Арлан.

Художников привлекает и старая архитектура Костаная - здания из красного кирпича.

- Мне кажется, что в будущем наш город станет мегаполисом, потому что он всё расширяется и расширяется. На 145-летие я желаю Костаная развиваться и не отставать от Астаны, Алматы и Шымкента, - говорит Баглан Анкауов. - Все, кто к нам приезжает, всегда отмечают чистоту Костаная. А вообще мне бы хотелось, чтобы из центра города был прямой проезд в сторону ТРЦ Kostanay Plaza, потому что каждый день застреваем в пробках. Бывает также, что снег зимой вовремя не убирают. Но с дорогами сейчас более-менее нормально, каждый год ремонтируют их.

Анкауовы планируют участвовать в выставках за рубежом - в Париже и других городах. Их работы уже покупали иностранцы - в Астане на выставке Expo-2017. Мастера принимали участие в международной выставке в Абу-Даби (ОАЭ).

- Я однажды смотрел телевизор и видел, как один байкер подарил сингапурскому лидеру наши картины! - радостно вспоминает Баглан.

Также они планируют организовать свою выставку в Астане.

Город, которого нет

В одной из палаток разместили картины костанайского художника Георгия Сокова, который скончался в конце июля. Георгий Миъайлович запечатлел город таким, каким он был в прошлом.

Посмотреть на них пришла жительница областного центра Татьяна ЗЫРИНА.

- Я могу пожелать костанайцам, чтобы они хранили всё, что осталось от того времени. Чтобы реставрировали, улучшали, - говррит она. - Сейчас мы видели на картинах и здание кинотеатра, а его снесли и построили на его месте ТРЦ MART. Но его ведь можно было поставить в любом другом месте! А историческое здание сохранить.

Своим мнением о выставках поделился и костанаец Данат АМАНОВ.

- Здесь много интересных картин! Из тех, что рисовали взрослые, мне понравилась та, на которой изображен поезд, наша железнодорожная станция. А из детских - где девушки на лодке, - рассказал он. - Я хочу пожелать любимому городу процветания, а его жителям -здоровья, счастья и успехов! Костанай - это город с потенциалом и большим будущим.

Данат рассказал, что его любимые достопримечательности в областном центре - набережные и парки.

- Главный плюс Костаная - это то, что у нас очень хорошие и добрые жители, все друг друга знают. У нас много приезжих, но к ним доброе, приветственное отношение, - отмечает он. - А минусов здесь для меня нет. Это мой родной город. И везде, где я был, понимал, что нет ничего лучше дома.

На сцене певцы, танцоры и аким



Вечером субботы, 17 августа, на площади возле облакимата прошла торжественная и главная часть праздника. Началась она, по традиции, с концерта джазового оркестра.

Выступали под его музыку, как обычно, местные певцы и певицы. В их числе (тоже уже по традиции) «поющий ведущий» Азамат Ибраев.

- Сегодняшний облик Костаная - это результат созидательного труда многих поколений, - сказал со сцены аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - День города - это праздник, который дает возможность продемонстрировать его достижения. Это особый праздник для всех горожан, и я уверен, что каждый из вас в этот день особенно чувствует свою причастность к происходящим событиям.

Он вручил медали обладателям званий «Почетный гражданин Костаная» и «Почетный гражданин Костанайской области».

Романтика, песни под "плюс" и голубь

Ближе к 21.00 на сцену вышел казахстанский музыкант Манарбек Жуматай, более известный как Mona Songz. Он запомнился лиричными песнями и кавером на песню Валерия Меладзе «Салют, Вера». Во время их исполнения начался дождь (тоже уже традиционно на День города), а зрители включили фонарики на своих смартфонах и качали ими из стороны в сторону. Некоторые подпевали.

В в этот раз многие костанайцы и гости города подготовились к плохой погоде и принесли с собой зонты.

Трио девушек из Алматы, группа SHAMIS, отличились легким эстрадным звучанием. Исполняли песни на казахском языке.

В этот момент дождь немного усилился и на один из прожекторов на сцене сел мокрый голубь. Вероятно, хотел высохнуть, вот и полетел на источник света.

Позитивной энергией зарядил зрителей и музыкант 2RAR (Turar). Исполнял в основном эстрадные композиции, но с элементами рэпа и хип-хопа в некоторых местах.

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Изюминкой вечера стал певец из Уральска Жандаурен Аблаев (Jazzdauren). Песню «Дарите женщинам цветы» он на бис исполнил аж 3 раза! А ещё запомнилась зрителям ностальгическая «Песни на кассете».

Жандаурен был самым открытым музыкантом на этом концерте. Он единственный спустился на маленькую сцену возле основной, чтобы быть ещё ближе к фанатам. А потом ещё и вниз к ограждению. чтобы поздороваться со зрителями.

Но зачастую было видно, что рот парня закрыт, а песня продолжает играть как ни в чем не бывало. Вероятно, пел под фонограмму, чтобы не сбивать дыхание при энергичных движениях.

Исполнением под «плюс» отличился и музыкант Фаррух Тохтамуратов (ADAM). Об этом ему крикнул мужчина, который стоял в первом ряду. Певец не ответил, но потом спел свой главный хит - Zhurek - уже а капелла, чем подтвердил, что петь вживую тоже умеет.

А ещё ADAM запомнился тем, что он то ли действительно перепутал, то ли в шутку, но почему-то назвал Костанай Кызылордой. Зрителям это не понравилось, из первых рядов ему вновь стали кричать об этом. Но певец либо не услышал, либо проигнорировал это и продолжил выступление.

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Закончился концерт, как обычно, около 23:30. Затем прогремел праздничный салют.

В этот раз организаторы прислушались к замечаниям журналистов, сденланным в прошлом году. Загородили клумбы с цветами, чтобы их не вытоптали, а ограждения поставили ближе к сцене. Особой давки я не заметил, вообще за всеми перемещениями людей по площади очень зорко следили сотрудники полиции и СОБРа.

Огромного количества мусора на площади также не заметил, но видел, как уже ночью сотрудники коммунальных предприятий убирали территорию.

А вот связь, как и всегда на массовых мероприятиях в Костанае и области, не порадовала: нельзя было с кем-то связаться, что увеличивало шансы потерять друг друга в толпе. Сложно было опубликовать что-либо в соцсети. А для меня это очень важно, чтобы делиться информацией с аудиторией как можно оперативнее.

В целом концерт, по моим ощущениям, получился не таким мощным и атмосферным, как в прошлом и позапрошлом году. А по отзывам в соцсетях он сильно уступал концертам в Рудном и Лисаковске. Но была в нём и своя изюминка, да и организаторы и музыканты старались сделать всё возможное, чтобы угодить зрителю.

Фото Андрея СКИБЫ