Органы госдоходов совместно с Пограничной службой в рамках межведомственного взаимодействия пресекли факт вывоза гражданином РК нелегальной табачной продукции в количестве 100 806 пачек на общую стоимость 77 620 620 тенге.

Факт был выявлен еще в апреле 2024 года, но в течение нескольких месяцев находился на обжаловании, сообщила сегодня, 19 августа, пресс-служба департамента государственных доходов по Костанайской области.

В итоге суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа в размере 184 600 тенге и конфискацией табачной продукции (сигареты «Milano» – 35 000 пачек, сигареты «Zumerret» - 10 027 пачек, сигареты «Oris» - 55 779 пачек).

В ведомстве напомнили, что хранение, реализация, транспортировка подакцизной продукции без средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок запрещается.

Напомним, что 8 августа Агентство по финансовому мониторингу в Костанайской области сообщило о фактах реализации табачной продукции без средств идентификации. Общая сумма выявленной продукции тогда превысила 168 млн тенге.

Фото пресс-службы ДГД