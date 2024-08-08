Уголовные дела по фактам реализации табачной продукции без средств идентификации зарегистрировало Агентство по финансовому мониторингу в Костанайской области. Общая сумма выявленной продукции превышает 168 млн тенге.

- В ходе проведения рейдов выявлено, что открытым способом реализовывались сигареты без средств идентификации, а также обнаружены места хранения на территории Костаная, - сообщили в пресс-службе АФМ. - Из оборота изъято более 290 тыс. пачек сигарет.

Уголовные дела в отношении четырех подозреваемых были направлены в суд. Суд признал их виновными и назначил наказания в виде штрафов и ограничения свободы.

Вся изъятая продукция подлежит уничтожению.