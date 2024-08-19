Вопросы о том, почему бывший аким Костанайской области принял участие в этой экскурсии, задавали читатели после выхода публикации об осмотре городских объектов. По наблюдениям корреспондента «НГ», Нуралы Садуакасов иногда что-то обсуждал с Кумаром Аксакаловым и Маратом Жундубаевым.

- Как указано в посте в Instagram-аккаунте акима Костаная, это был официальный прием, на который были приглашены почетные жители города и области, ветераны госслужбы, общественные деятели и депутаты гормаслихата, - пояснили «НГ» в пресс-службе акима Костаная. - Так как Нуралы Садуакасов - ветеран госслужбы, соответственно, он также были приглашен и сам решил принять участие в мероприятии, чтобы ознакомиться с объектами благоустройства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марат Жундубаев (@marat_zhundubaev)

16 августа аким Костаная Марат Жундубаев ознакомил акима Костанайской области Кумара Аксакалова с несколькими объектами благоустройства города.

Фото из архива "НГ"