16 августа аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ провел экскурсию для акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА, чиновников, депутатов гормаслихата и журналистов по нескольким объектам благоустройства.

Первым пунктом стал Центральный парк, где недавно уложили новую брусчатку, провели освещение и установили автоматическую систему полива.

- Газон постелили, основную часть поливной системы установили. Старую брусчатку заменили на новую. Парк у нас полностью освещен, - отчитался аким Костаная.

Он показал, что город активно готовится к празднованию своего 145-летия. Например, уже установили сцену на площади перед облакиматом. Также установили специальные ограждения для клумб возле областного акимата, чтобы жители города не смогли вновь затоптать цветы.

- Один из наших читателей сообщил, что он инвалид-колясочник и из-за того, что брусчатку в Центральном парке, а именно на проезде между зданием КРУ им. Байтурсынова и пиццерией Dodo Pizza, заменили, он не может проехать к зданию университета. Почему подрядчик сделал там такой высокий подъем и как решить эту проблему? - спросил у Жундубаева корреспондент «НГ».

- Ему нужно обратиться в службу iKomek, чтобы мы точно понимали, где именно бордюр мешает проезду. Прислать фото. Мы проведем эту работу, - ответил аким Костаная. - У нас есть помощник - Никита Журавлёв. Обычно он проверяет все дороги и съезды.

Чиновники из отдела ЖКХ акимата Костаная добавили, что подрядчик изначально неправильно выполнил работу, и съезды будут переделаны.

Я также спросил, почему в парке не работают USB-кабели на лавочках, которые заряжаются от солнечных батарей.

- Надо проверять. Возможно, это вандализм. Нужно разобраться. Есть много мелких вопросов, и если эти вещи влияют на самочувствие наших граждан, то, конечно, мы будем этим заниматься, - ответил Марат Жундубаев. - Нужно обратиться в iKomek, чтобы мы понимали, где люди хотят что-то исправить или дополнительно что-то построить. Мы на это реагируем.

Далее акимы сели в автобус и отправились осматривать следующий объект. Примечательно, что во время поездки они стояли в центре автобуса, уступив места журналистам, депутатам и другим чиновникам. Во время поездки они разговаривали между собой. Жундубаев рассказал Аксакалову, что направляемся в микрорайон Юбилейный, где недавно построили новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Аким города пояснил, что он находится на балансе отдела спорта горакимата.

По прибытии на место он пояснил следующее:

- Мы сами будем его содержать, деньги потребуются небольшие. Персонал минимальный. Руководитель отдела спорта сам здесь будет находиться, сам будет контролировать и составлять график. Я думаю, для людей из близлежащих домов это будет бесплатно, - пояснил аким. - Мы примерно посчитали, посещаемость здесь будет в 3-4 раза больше, чем в ДЮСШ. Там требование - только дети, а здесь нет такого.

- ФОК здесь будет запущен. Спортивная инфраструктура для жилых микрорайонов обязательно должна развиваться и быть, - отметил Кумар Аксакалов. - Поэтому и было принято решение о его строительстве. А вообще, в перспективе у нас строительство большого Дворца спорта.

Марат Жундубаев показал присутствующим, что возле здания ФОКа подрядчик установил урны, лавочки и парковку для велосипедов, а также посадил саженцы деревьев.

Внутри ФОКа, например, есть большой тренажерный

и спортивный залы.

Аким Костаная также рассказал о восстановлении района Колесные ряды. Во время паводка здесь пострадали 222 дома, из которых 110 были признаны аварийными. На данный момент 14 домов уже заселены, также было приобретено 196 квартир для пострадавших.

- У людей были дома 1960-х годов постройки, а теперь они получили дома 2024 года постройки. Соответственно, стоимость тех домов была в 3 раза дешевле! - прокомментировал Кумар Аксакалов. - Сейчас вместо старых домов жители получают новые и оформляют их в частную собственность.

Акимы осмотрели и набережную "Шагала", которую восстанавливали после паводка.

Марат Жундубаев отметил, что здесь, как и в Центральном парке, обновили освещение и провели его под землей.

Работы по благоустройству набережной продолжаются. Общая сумма работ - 251,4 млн тенге. Эти средства будут использованы на укладку брусчатки, бордюров, устройство асфальто-бетонного покрытия, поребрика, габиона, геотекстиля и ограждений. Обустроят также городской пляж.

- У нас только лежаков будет 100 штук, 8 раздевалок и 8 навесов, - отметил Марат Жундубаев.

Кумар Аксакалов добавил, что в будущем планируется соединить набережную и Триатлон-парк с набережной по улице Гашека.

В этом парке аким города планирует обустроить 16 детских площадок.

- В этом году появится освещение, думаю, до конца года сделаем. Вечером там много людей, - отметил он. - Мы отремонтировали тартановое покрытие, газон подсевали в прошлом году.

Марат Жундубаев также сообщил, что в Триатлон-парке планируется обустроить туалеты.

Фото Андрея СКИБЫ