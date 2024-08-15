Об отсутствии препарата галоперидол для пациентов с психическими заболеваниями, которые прикреплены к поликлинике № 2 Костаная, "НГ" писала еще в конце апреля. Тогда обещали, что препарат вот-вот появится, но уже середина августа, а галоперидола все нет.

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- К нашей поликлинике прикреплено более 800 пациентов с психическими заболеваниями, которым требуются разные препараты, - сообщали нам в апреле поликлинике № 2. - Среди тех, кому нужен именно галоперидол, некоторые находятся на стационарном лечении, в том числе на дневном, а некоторые - на амбулаторном. Для тех, кто в стационаре, галоперидол в инъекциях есть. Нет масляного раствора для инъекций тем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. То есть, это те пациенты, которые приходят самостоятельно, и им достаточно одного-двух уколов в месяц. Таких у нас по области 100 человек, но препарата для них нет.

Сейчас в поликлинике № 2 добавили: родственники людей с заболеваниями "кидаются на нас с кулаками", настолько они возмущены отсутствием препарата. А также отметили, что часть пациентов, которым нужен именно масляный раствор галоперидола, находятся в Костанайском психоневрологическом доме-интернате. Для них ситуация с отсутствием препарата наиболее тревожная. Замена галоперидола на другой препарат может иметь не очень хорошие последствия, да и этот препарат еще нужно закупить.

- «Галоперидол раствор масляный для инъекций» до сих пор не закуплен, - подтверждала в апреле руководитель представительства ТОО «СК «Фармация» по Костанайской области Марина ЛАБАЗОВА. - По препарату осуществляется единый закуп нашей компанией в Астане через сайт госзакупок. Потом препарат распределяют по областям. Госзакупка была объявлена, но на нее не вышел ни один поставщик. В связи с чем нам пришлось объявить повторную закупку. Ждем, когда выйдет поставщик.

В августе Лабазова сообщила "НГ", что препарата нет в прайсе. Тогда мы направили запрос министру здравоохранения Акмарал Альназаровой, но она перенаправила его в головной офис "СК-Фармации".

- В перечень галоперидол входит в трех лекарственных формах: раствор для инъекций 5 мг/мл 1 мл в форме выпуска ампула, таблетка 5мг и масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл, - сообщил в ответе управляющий директор – член правления ТОО Мукан ОТЕУОВ. - На 2024 год Единым дистрибьютором из них закуплено 2 лекарственных наименования по МНН – Галоперидол под торговыми наименованими Галоприл® (раствор для инъекций 5 мг/мл 1 мл в форме выпуска ампула) и Галоприл Форте® (таблетка 5 мг).

Отеуов пояснил, что на 6 августа 2024 года галоперидол, масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл не закуплен по итогам проведенных неоднократных конкурсов. Причина - проблемы на производстве.

Вместе с тем в государственном реестре ЛС и МИ зарегистрировано МНН – Галоперидол, масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл, производства ОАО «Гедеон Рихтер», держателем регистрационного удостоверения является ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия).

- В январе 2024 года компания ТОО «Gedeon Richter KZ» (Гедеон Рихтер КЗ) в связи с производственными обстоятельствами уведомила Единого дистрибьютора о позднем графике поставки препарата галоперидол, - отмечается в ответе. - Масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл ожидаем ориентировочно в 4 квартале 2024 года.

На 2023 и 2024 годы предельная цена закупа препарата галоперидол, масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл составила 423,38 тенге.

- Учитывая социальную важность оперативного взаимодействия с пациентами и общественностью, на протяжении многих лет у Единого дистрибьютора функционирует контакт-центр с коротким номером 1439. Все звонки бесплатны – как для городских, так и для мобильных телефонов. Операторы аккумулируют все данные от населения о сбоях в поставках, предоставляют информацию о сроках и датах поставки необходимых медикаментов, отпускаемых бесплатно. Каждый запрос рассматривается оперативно, - добавил Отеуов.

Родственники людей с заболеванием говорят, что этот номер практически всегда занят и оперативно никто по нему не отвечает. И что делать если препарат не появится "ориентировочно в 4-м квартале", никто не сообщает.