Эту информацию «НГ» подтвердили и в поликлинике № 2 Костаная, и в областном представительстве СК «Фармация».

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Сначала в редакцию обратилась местная жительница, отец которой несколько лет наблюдается по своему психическому заболеванию и раз в месяц ему требуется укол галоперидола. Она пояснила, что проблемы начались еще в конце марта, но тогда заверили: препарат появится в середине апреля. В конце апреля выяснилось, что препарат так и не закупили.

- К нашей поликлинике прикреплено более 800 пациентов с психическими заболеваниями, которым требуются разные препараты, - сообщили в поликлинике № 2. - Среди тех, кому нужен именно галоперидол, некоторые находятся на стационарном лечении, в том числе на дневном, а некоторые - на амбулаторном. Для тех, кто в стационаре, галоперидол в инъекциях есть. Нет масляного раствора для инъекций тем пациентам, которые находятся на амбулаторном лечении. То есть, это те пациенты, которые приходят самостоятельно, и им достаточно одного-двух уколов в месяц. Таких у нас по области 100 человек, но препарата для них нет.

В поликлинике № 2 также отметили, что часть пациентов, которым нужен именно масляный раствор галоперидола, находятся в Костанайском психоневрологическом доме-интернате. Для них ситуация с отсутствием препарата наиболее тревожная. Замена галоперидола на другой препарат может иметь не очень хорошие последствия, да и этот препарат еще нужно закупить.

- Закуп и поставку лекарственных средств осуществляет Единый дистрибьютор. Заявки на поставку все отправлены, - комментировали «НГ» еще в начале апреля в управлении здравоохранения. - На стационарном уровне, а также для дневного стационара имеется галоперидол раствор для инъекций. На амбулаторном уровне входит галоперидол раствор масляный для инъекций, который в закупе. Ожидается поставка препарата для амбулаторного уровня в середине апреля. Дополнительные сведения можно получить в ТОО «СК «Фармация».

Но необходимый препарат для амбулаторного лечения не появился даже в конце апреля.

- «Галоперидол раствор масляный для инъекций» до сих пор не закуплен, - подтвердила руководитель представительства ТОО «СК «Фармация» по Костанайской области Марина ЛАБАЗОВА. - По препарату осуществляется единый закуп нашей компанией в Астане через сайт госзакупок. Потом препарат распределяют по областям. Госзакупка была объявлена, но на нее не вышел ни один поставщик. В связи с чем нам пришлось объявить повторную закупку. Ждем, когда выйдет поставщик.

Лабазова пояснила, что в прошлом году галоперидол поставлял в Казахстан производитель из Венгрии. Но в этот раз он почему-то не стал участвовать в закуке. В СК «Фармация» отметили, что такая ситуация с закупом препарата сложилась впервые. Какой выход найдут для пациентов, если препарат так и не закупят, не пояснили ни в управлении здравоохранения, ни в СК «Фармация».