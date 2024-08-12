Киоск, незаконно занимающий госземлю, демонтировали в центре Костаная
Ксения РЕБИК
12 августа 2024, 19:08 | Государство
Сегодня вечером, 12 августа, власти города погрузили киоск, установленный на пр. Аль-Фараби возле Казпочты, в грузовую машину. Оттуда его увезли на специализированную стоянку.
Напомним, 9 августа, в пятницу, замначальника отдела земельных отношений обратился к собственникам киосков, незаконно занимающих государственную землю, через СМИ.
Одна из шести таких точек, торгующая клубникой в шоколаде, была расположена в Сити-центре. Её владелец не реагировал на уведомления акимата, и власти публично пообещали демонтировать киоск. И свое обещание сдержали.
Ввторой объект торговли, возле магазина "Кайнар", который также посещали госорганы 9 августа, сегодня был демонтирован собственником.
Фото предоставлено пресс-службой акимата Костаная
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