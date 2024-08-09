Их около 6-ти в разных районах города, предварительно сообщил журналистам заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр ЖУМАБЕКОВ. Встречу организовали для официального заявления о сносе незаконных павильонов - по-другому их владельцы не выходят на связь.

Одна из таких точек - киоск в Сити-центре, продающий клубнику в шоколаде.

- Указанный нестационарный торговый павильон длительное время занимает земли государственной собственности, - сообщил Жумабеков. - Сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами проводилась работа по установлению местонахождения собственника и вручению уведомления, что необходимо освободить незаконно занятую землю. К сожалению, предприниматель не реагирует и не устраняет нарушение.

12 августа такие павильоны демонтируют, увезут на специализированную штрафстоянку и передадут на хранение отделу ЖКХ акимата Костаная.

На вопрос, могут ли владельцы привести киоски в соотвествие с законом и оставить их на своих местах, заместитель руководителя отдела ответил:

- На тех локациях, где архитектурные нормы не позволяют, такой возможности у предпринимателей нет.

Киоск с самсой перед магазином "Кайнар" тоже установлен незаконным самозахватом государственной земли. Владелец находится в Узбекистане.

Журналисты отметили, что множество павильонов близ ТД "Север" за углом после "Кайнара" не трогают, а вот киоск с самсой обещают демонтировать. Как объяснил Жумабеков, киоск с самсой точно занимает городскую землю, а по павильонам около "Севера" нужно уточнять. Вероятно, они занимают территорию торгового дома, что законно.

- После уведомления даём разумное время на демонтаж павильона - от 3 дней до 2 недель, в зависимости от вида объекта, - сказал заместитель руководителя отдела. - Даётся время убрать собственность: посуду, продукты.

Но по двум объектам, о которых говорилось выше, владельцы на уведомления никак не отреагировали. Неужели демонтаж за счет городского бюджета - это всё, что остаётся в такой ситуации?

Мы привыкли к цифровому значению слова "уведомление", как оповещению посредством мобильного телефона. Но заместитель руководителя отдела не просто так подчеркнул, говоря о киоске с клубникой, что "сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами проводилась работа по установлению местонахождения собственника и вручению уведомления". Всё-таки где-то сложный чиновничий язык действительно хорошо передаёт смысл.

Как объяснил Жумабеков, по закону уведомление о незаконном самозахвате земли и демонтаже силами города должно быть предоставлено владельцу физически в письменном виде. Поскольку первый владелец не реагирует на просьбу, а второй находится за границей, акимат города и отдел земельных отношений решили сделать официальное заявление через СМИ. Журналисты неудобство таких физических уведомлений раскритиковали.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА