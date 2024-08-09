Вышедшего из комы солдата-срочника Нуржигита Абдильпата выписали из больницы. Об этом сообщила руководитель республиканского общественного объединения Dariger Айгерим Сеитова. Родные срочника предполагали, что он мог стать жертвой дедовщины, передает Informburo.kz.

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"Мой сын сейчас в очень хорошем состоянии. Мы этому безмерно рады и выражаем благодарность всем врачам, которые приложили руку к выздоровлению моего сына. Если честно, мы даже не ожидали, что его состояние может так улучшиться", – рассказала в свою очередь мама Нуржигита Абдильпата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константин Авершин (@konstantin.avershin)

19-летний Нуржигит Абдильпат проходил военную службу в части 30212 в селе Отар Жамбылской области. Туда он был призван служить из Костаная. После госпитализации молодого человека его родные предположили, что он мог стать жертвой дедовщины. 24 июня Нуржигит Абдильпат вышел из комы.

Касым-Жомарт Токаев потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении одного из военнослужащих по контракту.