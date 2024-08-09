В суде объяснили логику условного наказания для экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, проходившего по делу, связанному с январскими событиями 2022 года, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в суде, дело рассматривалось по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия" (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса). Оно поступило в суд под грифом "секретно" с процессуальным соглашением в форме признания вины. Рассмотрение прошло в закрытом формате. Известно, что дело Тургумбаева связанно с январскими событиями 2022 года.

Прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить 5 лет лишения свободы и определить наказание условным с установлением пробационного контроля.

Тургумбаев полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

"Приговором суда Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 362 Уголовного кодекса, и осужден на пять лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 10 лет.

Поскольку Т. предъявлено обвинение без признаков коррупционного преступления, на основании статьи 63 Уголовно кодекса постановлено считать назначенное наказание условным", - говорится в сообщении суда.

Указывается, что суд учел признание вины осужденным, его чистосердечное раскаяние и совершение преступления впервые.

Суд также решил внести представление Президенту о лишении Тургумбаева специального звания и государственных наград. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что это не первый приговор по статье "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия", по которой подсудимому назначают условный срок. Весной 2024 года суд назначил экс-заместителю главы Самату Абишу КНБ 8 лет условно. Процесс в отношении Абиша также проходил в закрытом режиме, дело получило гриф "секретно".

Самат Абиш. Фото:gov.kz

В суде тогда заявили, что Уголовным законом по тяжким преступлениям не запрещено применение условного наказания в соответствии со статьей 63 УК. Эта норма не распространяется только на преступления особо тяжкой категории.

"Совершенное им преступление не является коррупционным, доказательств того, что он преследовал корыстную цель либо извлек выгоду по делу, не имеется. Поэтому ограничений в применении статьи 63 УК не имелось.

При применении условного осуждения судом было учтено полное признание вины в совершенном преступлении, чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, а также совершение преступления впервые. Кроме того, Абиш С. активно способствовал раскрытию самого уголовного правонарушения, активно участвовал в установлении и возврате активов, незаконно выведенных другими лицами за пределы страны", - заявили в суде 12 апреля.

В конце апреля стало известно о задержании бывшего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

По данным Генпрокуратуры, он был задержан 29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (статья 362, часть 4 Уголовного кодекса). В уголовном деле имеются государственные секреты, поэтому другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, заявляли ранее в надзорном ведомстве. Позднее стало известно, что Тургумбаев арестован на два месяца.