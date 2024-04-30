Правительство РК приняло решение о том, что помощь окажут только тем пострадавшим от паводка, у которых вода повредила единственное жилье (в частном секторе и садоводческих обществах). Правильно ли это? Да. Если у пострадавшего есть другое место жительства, государство ему помогать не обязано.

Да. Владельцы домиков в зоне риска должны страховать свое имущество от потопа.

Нет. Паводок вызван сбросом из водохранилищ. Поэтому власть должна помочь всем.

Нет. Президент РК обещал помочь всем пострадавшим. Пусть держит слово!

