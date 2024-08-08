Новый недостроенный грейдер размыло на дороге Береговое-Нагорное в районе Беимбета Майлина. Кадры провала на дороге в редакцию «НГ» прислали читатели. Напомним, весной, во время паводка, дорогу здесь уже размывало.

- Люди, сидите дома, на грейдере делать нечего, его почему-то смыло, - говорит мужчина на кадрах видео.

В отделе ЖКХ акимата района Беимбета Майлина сообщили, что этим летом здесь ведется средний ремонт (щебенение), работы еще не были окончены. Согласно плану, на дороге в трех местах должны были добавить водопропускные трубы, но коррективы внесла погода.

- В связи с обильным выпадением осадков 8 августа и приходом большой воды с полей на 2-м километре автодороги был размыт участок в месте установки двухочковой водопропускной трубы диаметром 1000 мм, - говорится в сообщении. - В настоящее время дорога перекрыта, установлены сигнальные ленты. После наступления благоприятных погодных условий ремонтно-восстановительные работы будут проводиться силами и средствами подрядной организации ТОО «ЗемГорСтрой».

Кадры из видео