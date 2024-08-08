ДТП в Аулиекольском районе произошло 29 ноября 2023 года. 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz на улице Железнодорожной сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте. 73-летняя женщина скончалась на месте, а вторая, 68-летняя, была госпитализирована с различными травмами. Приговор водителю огласили в Аулиекольском районном суде.

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Дело рассматривали по части 3 статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

- В ходе судебного разбирательства прокурор просил назначить подсудимому Ж. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления автотранспортным средством сроком на 10 лет, - сообщает пресс-служба областного суда. - Подсудимый Ж. вину признал частично, гражданский иск признал в полном объеме и оплатил. Потерпевшая просила назначить наказание в виде реального лишения свободы.

Санкция ст.345-1 ч.3 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Суд не нашел обстоятельств, смягчающих или отягчающих уголовную ответственность, и назначил подсудимому наказание, которое просил прокурор - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а также лишение права управления транспортным средством сроком на 10 лет. Отбывать наказание подсудимый будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

В зале суда Ж. был взят под стражу. Приговор в законную силу еще не вступил.