Об аварии сообщил гражданский журналист "НГ" Юрий Каталевич.

ДТП произошло ночью 29 ноября на ул. Железнодорожной /Фото Юрия КАТАЛЕВИЧА

В департаменте полиции Костанайской области прокомментировали, что 29 ноября, около 2 часов ночи, в п. Кушмурун Аулиекольского района 20-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, двигаясь по улице Железнодорожной, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

"В результате ДТП от полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте, а вторая, 68-летняя, с разными травмами госпитализирована в Кушмурунскую больницу, - сообщили в ведомстве. - По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Полицией проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение".

Водитель находится под подпиской о невыезде.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.