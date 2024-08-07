Расследование дела в отношении астанчанки, предлагавшей за 100 миллионов тенге помочь смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву, завершено, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Об этом сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров во время брифинга в Астане.

"Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере. То есть в завладении 100 миллионами тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере", - сообщил Бигайдаров на брифинге в Антикоре.

Ранее адвокаты экс-министра Куандыка Бишимбаева рассказали подробности истории с жительницей Астаны, которую подозревают в присвоении 100 миллионов тенге под предлогом смягчения ему приговора. Со слов адвокатов Бишимбаева, подозреваемая "попалась с муляжом, провоцировала, создавала условия, при которых можно было бы получить деньги".

Напомним, 13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брат Бахытжан Байжанов осужден за укрывательство преступления, суд назначил ему четыре года лишения свободы.

На днях в Верховный суд поступило дело Куандыка Бишимбаева. Его защитник Ерлан Газымжанов сообщил, что осужденный и его адвокаты кассационное ходатайство не подавали, передает Informburo.kz.

"В Верховном суде мне сообщили, что к ним поступило уголовное дело в отношении Бишимбаева и Байжанова по кассационному ходатайству последнего. Бишимбаев и его адвокаты в Верховный суд не обращались", – написал Ерлан Газымжанов в Instagram.