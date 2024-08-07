Министерство водных ресурсов и ирригации РК разработало комплексный план, в котором указано, что Верхнетобольское водохранилище будет реконструировано в 2025-2026 годах, Каратомарское - в 2026-2027 годах, Амангельдинское - в 2027-2028 годах. Об этом 6 августа на брифинге в РСК сообщил директор Костанайского филиала РГП "Казводхоз" Даурен АБДИКАМИТОВ.

- Паводок в этом году был критическим, общее поступление воды по каскаду водохранилищ составило 1 млрд 860 млн кубометров воды, - прокомментировал он.

На балансе предприятия 6 водохранилищ, которые образуют каскад по реке Тобол и позволяют обеспечить водой Костанай, Рудный, Лисаковск и Житикару. Во время весеннего паводка в этом году они пострадали и нуждаются в ремонте. На 30 июля общий объем воды в водохранилищах составил 1 млрд 151 млн куб. м при суммарной проектной емкости 1 млрд 402 млн куб. м.

- Был проведен ремонт линии освещения и водопропускной части плотины Каратомарского гидроузла, ремонт и покраска металлического затвора, ремонт задвижек диаметром 1200 мм, ремонт плоского глухого затвора Каратомарского водохранилища, - отметил Абдикамитов. - На Верхнетобольском водохранилище выполнили ремонтные работы электроосвещения затворов. Также проводились работы на Желкуарском водохранилище. Сейчас ведется ремонт подпорных стен Верхнетобольского и Каратомарского водохранилищ. Состояние технических сооружений, оборудования и механизмов на всех водохранилищах области удовлетворительное.

Недавно республиканский «Казводхоз» провел обследование состояния Желкуарского водохранилища и выявил, что оно аварийное. Спикера попросили прокомментировать, устранил ли ремонт все недочеты.

Фото из архива "НГ"

- По итогам паводка мы сделали комиссионное обследование совместно с уполномоченными органами и на основании этого обозначили ряд первоочередных мероприятий, которые нужно было исполнить, - ответил он. - Мы исполнили пока лишь часть работ, но их основная часть предстоит в будущем. Сейчас идет подсыпка подпорных стенок водохранилища - их размыло при большом паводке. Мы сейчас подсыпаем их своими силами грунтовым камнем. Также ждем финансирования на бетонирование откосов. На Верхнетобольском водохранилище также будут проведены бетонные работы на водосбросной части. Думаю, что все работы мы выполним до нового паводкового периода.

- Деньги на те ремонтные работы, которые вы уже провели, выделялись в рамках текущего содержания или это было целевое финансирование? Сколько денег нужно, чтобы завершить ремонтные работы на водохранилищах? Каратомары больше всего пострадали? - спросили журналисты.

- Нет, это текущее содержание. Деньги уже были выделены, работы выполнены. Тут учтены и работы, которые мы исполняем по тарифным деньгам за счет своих инвестпроектов, - пояснил Абдикамитов. - Я бы не сказал, что Каратомарское водохранилище больше всего пострадало. Сейчас оно в рабочем, удовлетворительном состоянии. Общая стоимость ремонтных работ по смете - около 700 млн тенге. Все они пойдут на ликвидацию последствий паводка. А на капитальные ремонты в будущем будут выделены уже совсем другие суммы: например, на капитальный ремонт Верхнетобольского водохранилища в 2025-2026 годах - 4,8 млрд тенге. Проекты по водохранилищам мы пока не заказывали, но проводим их обследования.

Ограничение на проезд по Каратомарскому водохранилищу (мосту около п. Викторовский) грузового транспорта будет действовать до конца срока его эксплуатации. Мост построили в 1966 году, из-за грузового транспорта на него идут очень большие нагрузки.

Журналисты напомнили, что ПСД на капитальный ремонт Амангельдинского водохранилища разрабатывали уже несколько раз, но до работ дело так и не дошло.

- Там мы проводим сейчас текущий ремонт, - ответил Даурен Абдикамитов. - По капитальному ремонту вопрос открыт. В 2017 году было открыто финансирование, но из-за недобросовестности подрядчика проект остановился и из-за подорожания всех ресурсов подорожал. Сейчас рассматривается вопрос корректировки проекта. Вообще изначально на капитальный ремонт было предусмотрено 250 млн тенге. Я думаю, по нынешним ценам это около 1 млрд тенге.

Фото Андрея СКИБЫ