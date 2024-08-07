В Костанае перевозчики обсудили предложение минтранспорта запретить поездки такси дальше чем на 50 километров, сообщает inbusiness.kz.

Результаты борьбы госорганов с нелегалами, по мнению участников рынка пассажирских перевозок - гарантия того, что с введением ограничения на дальность поездок такси ситуация не изменится. Встреча в рамках заседания отраслевого совета в палате предпринимателей Костанайской области затянулась. Тема борьбы с нелегальными перевозчиками в этих стенах звучит не первый год, а в последнее время стала ключевой.

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Предприниматели акцентируют внимание на том, что ситуация не меняется, а госорганы не реагируют на обращения должным образом. Как итог, количество рейсовых автобусов на междугородних и международных маршрутах продолжает сокращаться. В то же время число пассажиров такси, в том числе работающих нелегально, растет.

Зона ответственности

В департаменте госдоходов Костанайской области отмечают, что в части налогов к нелегальным перевозчикам у них вопросов нет. Даже к тем, кто зарегистрирован в России и совершает рейсы в Казахстан. И те, и те официально имеют статус предпринимателя. Часто это ИП. Открыто, по соответствующему ОКЭД, налоги и прочие платежи в бюджет предприниматель оплачивает в установленные сроки.

При этом налоговики отмечают, что в их компетенцию не входит контроль наличия у перевозчика подходящего транспорта и всех необходимых разрешений на работу в качестве такси.

"Мы, как пограничная служба, проверяем водителей по мере своей компетенции. Если у водителя есть права и документы на машину, мы обязаны его пропустить. Законность его работы, как перевозчика пассажиров, проверяет транспортная инспекция. Как только несколько водителей остановили и составили протоколы. Сейчас одно из дел направили в суд", - отметил старший консультант департамента пограничной службы КНБ РК по Костанайской области Омирбек Куатов.

И так по каждому отдельно взятому госоргану. Совместной работы нет, равно как и рейдов с участием не только полиции, но и прокуратуры, налоговых органов и так далее. Об этом говорят участники рынка пассажирских перевозок. В этом, по их мнению, и кроется причина всех проблем. Грузоперевозчики, поддержав коллег, отмечают, что в отдельных странах контроль законности деятельности перевозчиков поставлен иначе: одна служба может проверить и техосмотр, и разрешительные документы на работу в качестве перевозчика. В Казахстане все попытки взять ситуацию под контроль пока безуспешны. Идеи предлагают самые разные, но их реализация во многом зависит от работы госорганов.

Такая конкуренция

Говоря об агрегаторах такси, перевозчики подчеркивают, что система не показывает реальной картины. Значительная часть водителей таких такси не соблюдает элементарных правил безопасности и режима труда, подвергая риску пассажиров.

Официально в приложениях такси клиент может получить чек по итогам поездки. И налоговики считают, что это может быть своего рода защитой от нелегалов. Однако перевозчики отмечают, что вызов такси через приложение не гарантирует того, что водитель работает легально. То есть государство не обязательно получит полагающиеся налоги с заработка перевозчика. Ведь статуса ИП при регистрации в отдельных приложениях не требуется. Более того, в отдельных агрегаторах такси, по мнению участников рынка пассажирских перевозок, процедура регистрации предельно упрощена и в рекламе открыто говорят о "подработке по дороге домой или на работу".

Жалобы звучат не только от перевозчиков Костаная. Сегодня одна из фирм запустила мобильное приложение в городе Лисаковске. В итоге местный регулярный перевозчик обратился с жалобой в палату предпринимателей.

"Нам перебивают все цены, перевернули весь рынок. А мы платим налоги, у нас в штате водители", - сетует предприниматель.

В департаменте госдоходов региона обещают изучить ситуацию, но если речь о конкуренции в рамках закона, то в работу бизнеса вмешиваться не будут. Хотя специалисты госорганов, изучавшие разницу в условиях работы легальных и нелегальных перевозчиков, признают, что затратная часть у официально работающих компаний заметно выше. В том числе за счет требований к режиму труда, техническому состоянию автотранспорта, документальному сопровождению деятельности.

Режим кнута

"Давайте ужесточим требования к такси. У нас ты даже не можешь понять, к тебе приехало официальное такси или частное лицо. Очень грубо нарушают правила дорожного движения", - высказал мнение предприниматель Алдан Менкеев.

Представители госорганов отметили, что в законе разделили перевозчиков на регулярные, нерегулярные и такси. Однако, привлекая нелегалов к ответственности, сотрудники госорганов обязаны собирать доказательную базу максимально внимательно.

"Составлял один такой материал, и суд в отношении меня вынес определение, что я не взыскал денежные средства. В нашу компетенцию изъятие вообще не входит. Практика у всех судей разная. По международным перевозкам по бусикам дорожную полицию заставляли возвращать деньги, потому что они не доказали незаконность работы перевозчика. В судах по идентичным фактам разные решения суда", - делятся опытом госслужащие.

Предприниматели подчеркивают, что в отношении официальных фирм проверки и контроль регулярен и неусыпен. А вот нелегалы по-прежнему ускользают сквозь пальцы, быстро реагируя на изменения ситуации и возможный контроль. В этом смысле получается, что легальный бизнес из-за многочисленных требований и ограничений неповоротлив и не способен быстро скорректировать свою работу – нужны согласования с госорганами. А вот нелегалы готовы и ночью и в метели оказывать услуги с доставкой до точки. Главное, плати.

В рамках встречи прозвучало предложение от членов совета по вопросам в сфере транспорта. Коллеги по цеху, но в сфере грузоперевозок, предложили перевозчикам пассажиров запустить автобусы внутри региона без расчета на субсидии со стороны государства. Именно качественная услуга, по мнению предпринимателей, может стать причиной, по которой клиент будет выбирать автобусы, а не такси. Пока же ситуация на стороне юрких и мелких владельцев легкового транспорта и микроавтобусов.