Министр транспорта Марат Карабаев предложил ограничить дистанцию перевозок для таксистов до 50 километров, передает Tengri Auto.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

На заседании правительства Карабаев отметил, что популярность сервиса inDrive на межобластных маршрутах негативно влияет на регулярные автобусные сообщения.

"К сожалению, цифровые технологии определили так, что регулярные автобусные сообщения стали менее популярными. Здесь два момента рассматриваем: первый - полагаю, что вводимая нами норма в отношении того, что будет установлена средняя скорость, повлияет на то, чтобы регулярные автобусные сообщения возобновились", - сказал министр.

Он добавил, что граждане предпочитают inDrive или легковой автомобиль, так как водители часто превышают допустимую скорость.

"Когда у нас будет средняя скорость, то разница во времени не будет такой большой, чтобы добраться от точки А до точки Б," - отметил Карабаев.

Министр также сообщил, что обсуждается ограничение на расстояние перевозок для агрегаторов такси.

"Есть опыт других стран, когда такого рода агрегаторы имеют право вести не более 50 километров, не больше, а все остальное должно переходить на регулярные автобусные сообщения. У inDrive не будет возможности заниматься перевозками на расстояния свыше 50 километров", - пояснил он.

Карабаев подчеркнул, что для них важна безопасность.

"Если посмотрите, то большинство авто, которые занимаются нелегальными перевозками людей, праворульные либо переделанные с праворульных на леворульные. Количество аварий с участием авто марки Toyota Alphard зашкаливает, поэтому для безопасности все-таки регулярные автобусные перевозки более предпочтительны".

Помимо этого, министр коснулся и вопросов безопасности в сервисе "Яндекс.Такси".

"Прежде чем заходить на аккаунт, водитель должен использовать Face ID, и после прохождения 8 часов второй раз через Face ID не допускается вхождение по этому аккаунту", - пояснил Карабаев.