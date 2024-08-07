Авария с участием несовершеннолетнего водителя произошла вчера, 6 августа, вечером на перекрестке улиц Алтынсарина и Толстого напротив входа в Центральный сквер. В пресс-службе департамента полиции рассказали, как произошло столкновение.

- Установлено, что водитель автомобиля марки Lada, совершая маневр налево, не уступил дорогу движущемуся по встречному направлению мотоциклу под управлением 17-летнего подростка, - рассказали в ведомстве. - Полиция начала досудебное расследование по факту ДТП.

В результате аварии несовершеннолетний водитель с различными травмами госпитализирован в детскую областную больницу. Подросток до сих пор находится в коме, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. Его состояние оценивается как тяжелое.