Подросток в коме - Мотоциклиста сбили в центре Костаная
6 августа 2024, 21:45 | Происшествия
ДТП произошло сегодня, 6 августа, вечером на перекрестке улиц Алтынсарина и Толстого, напротив входа в Центральный сквер. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
Сбитый водитель легкомоторного транспорта оказался подростком. В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Подросток сейчас в коме.
Редакция запросила обстоятельства произошедшего в департаменте полиции Костанайской области.
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