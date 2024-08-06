ДТП произошло сегодня, 6 августа, вечером на перекрестке улиц Алтынсарина и Толстого, напротив входа в Центральный сквер. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.

Сбитый водитель легкомоторного транспорта оказался подростком. В пресс-службе станции скорой помощи сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали. Подросток сейчас в коме.

Редакция запросила обстоятельства произошедшего в департаменте полиции Костанайской области.