Казахстанские эксперты в финансовой сфере направили ряд предложений касательно развития пенсионной системы страны. Одна из них - председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова - рассказала о сути некоторых экспертных предложений, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото freepik.com

Предложение касается увеличения размера базовой пенсионной выплаты.

"Мы предлагаем усилить государственный компонент путем увеличения размера базовой пенсионной выплаты, поскольку выплаты из солидарной системы для вновь выходящих на пенсию граждан уменьшаются пропорционально снижению их стажа работы до 1 января 1998 года. В 2040 году пенсионного возраста достигнут граждане, которые уже не будут иметь такого стажа совсем. Сейчас базовая пенсионная выплата выплачивается гражданам с момента достижения пенсионного возраста. Она финансируется из республиканского бюджета, при этом размер устанавливается в процентах от прожиточного минимума и зависит от стажа трудовой деятельности. Размер прожиточного минимума ежегодно пересматривается и утверждается законом о республиканском бюджете. Однако на протяжении нескольких лет индексация показателей прожиточного минимума, базовой пенсионной выплаты отставала от темпов роста инфляции", - говорится в ответе на официальный запрос редакции.

Кроме того, как отметила эксперт, методология расчета прожиточного минимума вызывает нарекания со стороны экспертов и нуждается в совершенствовании. В сложившейся ситуации происходит отставание показателей прожиточного минимума и, соответственно, размеров базовой пенсионной выплаты от темпов роста трудовых доходов и роста минимальной заработной платы.

Возникшие дисбалансы в показателях, по словам главы совета Ассоциации финансистов Казахстана, приводят к снижению отношения базовой пенсионной выплаты к бывшему доходу гражданина при его выходе на пенсию, что по-другому называется ставкой замещения трудового дохода и является важнейшим показателем адекватности пенсионных систем в мире.

"Чтобы исключить такие дисбалансы, группа экспертов предлагает использовать для расчета базовой пенсионной выплаты показатель минимальной заработной платы, что позволит поддерживать постоянную связь с уровнем заработных плат в экономике. Однако для обеспечения такой связи необходимо устанавливать размер минимальной заработной платы пропорционально сложившейся в экономике медианной заработной плате. Это величина, при которой 50 процентов работающих получают зарплату выше, а 50 процентов работающих - ниже", - сказала Бахмутова.

Как следует из ответа, в международной практике минимальную заработную плату устанавливают на уровне половины от медианной. Сейчас в Казахстане минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге. Если бы ввели параметризацию на основе медианной заработной платы, то она составила бы порядка 113 тысяч тенге.

"Для достижения таких величин требуется некоторое время с учетом возможностей бюджета. Эксперты предлагают назначать базовую пенсионную выплату, в зависимости от трудового стажа, в размере от 55 до 80 процентов от минимальной заработной платы, установленной по обновленной методике. Это и будет вкладом государства в формирование совокупных пенсионных выплат нашим пожилым гражданам. При этом общие расходы бюджета на выплату государственной пенсии предлагается поддерживать на уровне 3 процентов от ВВП, то есть на уровне текущих расходов", - добавила спикер.

Напомним: ранее казахстанские эксперты в финансовой сфере направили ряд предложений касательно развития пенсионной системы страны.

Список предложений выглядит так:

адекватность государственной пенсии и стабильность расходов бюджета на пенсионные выплаты;

адекватность пенсионных накоплений и пожизненность выплат из накопительной пенсионной системы;

расширение охвата, стимулирование полноты и регулярности уплаты пенсионных взносов;

повышение эффективности инвестиционного управления пенсионными активами.

Читайте также:

Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?