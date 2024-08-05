Минимальная зарплата казахстанцев может превысить 270 долларов. Сколько человек затронет это нововведение?
Казахстан готовится ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы, сообщает Радио "Азаттык". Законопроект уже вынесли на общественное обсуждение. Если документ одобрят, минимальный размер оплаты труда в стране будет рассчитываться не от прожиточного минимума, а от медианной зарплаты и может составить почти 130 000 тенге (более 270 долларов).
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2024 год может стать первым в истории Казахстана, когда минимальную заработную плату поднимали больше одного раза. В январе её повысили с 70 до 85 тысяч тенге (это около 158–170 долларов), теперь хотят сделать это снова. Причём на этот раз прибавка должна быть гораздо ощутимее.
До 2019 года работодатели в Казахстане могли устанавливать своим сотрудникам самую низкую зарплату - на уровне прожиточного минимума. Затем минимальный размер оплаты труда был повышен, но методология его определения не была понятной. И теперь Казахстан может стать третьей страной в СНГ после Армении и Азербайджана, где ратифицируют Конвенцию об установлении минимальной заработной платы.
- Ратификация Конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области, - заявлял премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ. - Ратификация конвенции не повлечёт за собой отрицательных социально-экономических последствий и финансовых затрат из государственного бюджета.
Согласно мировой практике, минимальная заработная плата определяется по индексу Кейтца, который предлагает высчитывать необходимую сумму от медианной оплаты труда. Международная организация труда рекомендует соблюдать планку в 50 процентов. Хотя есть страны, которые увеличивают разрешённый порог до 70 и даже до 88 процентов. В начале 2024 года в Казахстане медианное значение заработной платы составило чуть меньше 260 тысяч тенге (около 548 долларов). Соответственно, минимальная зарплата должна вырасти более чем на треть — до 130 тысяч (это чуть больше 274 долларов). Самый очевидный эффект от этого — увеличение налогооблагаемой базы.
- По официальной статистике, у нас огромное количество людей живут на уровне МЗП, а это 85 тысяч тенге, — говорит экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ. — Почему? Потому что вторую половину они получают в конверте. И теперь, когда вы резко повышаете эту планку, те, кто получал на уровне МЗП, они будут по-прежнему получать на уровне МЗП, только в два раза больше. Но с такой зарплатой можно в два раза больше и налогов собрать.
Когда минимальную заработную плату в Казахстане повышали в последний раз - в январе 2024-го, - министерство труда и социальной защиты отчитывалось, что это повышение коснётся 1 800 000 человек. К примеру, минимальный размер оплаты труда устанавливают себе индивидуальные предприниматели - опять же, чтобы платить меньше налогов. Но есть и те, кто действительно получает от работодателя 274 доллара. В их числе 350 000 бюджетников.
Что касается роста доходов населения в целом, согласно официальным данным, за последние 10 лет средняя зарплата казахстанцев выросла более чем в три раза. Правда, если перевести эти цифры в доллары, рост составит всего около 80 долларов.
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