Казахстан готовится ратифицировать Конвенцию об установлении минимальной заработной платы, сообщает Радио "Азаттык". Законопроект уже вынесли на общественное обсуждение. Если документ одобрят, минимальный размер оплаты труда в стране будет рассчитываться не от прожиточного минимума, а от медианной зарплаты и может составить почти 130 000 тенге (более 270 долларов).

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2024 год может стать первым в истории Казахстана, когда минимальную заработную плату поднимали больше одного раза. В январе её повысили с 70 до 85 тысяч тенге (это около 158–170 долларов), теперь хотят сделать это снова. Причём на этот раз прибавка должна быть гораздо ощутимее.

До 2019 года работодатели в Казахстане могли устанавливать своим сотрудникам самую низкую зарплату - на уровне прожиточного минимума. Затем минимальный размер оплаты труда был повышен, но методология его определения не была понятной. И теперь Казахстан может стать третьей страной в СНГ после Армении и Азербайджана, где ратифицируют Конвенцию об установлении минимальной заработной платы.

- Ратификация Конвенции обеспечит дальнейшее внедрение международных стандартов в части установления минимальной заработной платы и подтвердит приверженность Казахстана соблюдению и выполнению международных норм в данной области, - заявлял премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ. - Ратификация конвенции не повлечёт за собой отрицательных социально-экономических последствий и финансовых затрат из государственного бюджета.

Согласно мировой практике, минимальная заработная плата определяется по индексу Кейтца, который предлагает высчитывать необходимую сумму от медианной оплаты труда. Международная организация труда рекомендует соблюдать планку в 50 процентов. Хотя есть страны, которые увеличивают разрешённый порог до 70 и даже до 88 процентов. В начале 2024 года в Казахстане медианное значение заработной платы составило чуть меньше 260 тысяч тенге (около 548 долларов). Соответственно, минимальная зарплата должна вырасти более чем на треть — до 130 тысяч (это чуть больше 274 долларов). Самый очевидный эффект от этого — увеличение налогооблагаемой базы.

- По официальной статистике, у нас огромное количество людей живут на уровне МЗП, а это 85 тысяч тенге, — говорит экономист Арман БЕЙСЕМБАЕВ. — Почему? Потому что вторую половину они получают в конверте. И теперь, когда вы резко повышаете эту планку, те, кто получал на уровне МЗП, они будут по-прежнему получать на уровне МЗП, только в два раза больше. Но с такой зарплатой можно в два раза больше и налогов собрать.

Когда минимальную заработную плату в Казахстане повышали в последний раз - в январе 2024-го, - министерство труда и социальной защиты отчитывалось, что это повышение коснётся 1 800 000 человек. К примеру, минимальный размер оплаты труда устанавливают себе индивидуальные предприниматели - опять же, чтобы платить меньше налогов. Но есть и те, кто действительно получает от работодателя 274 доллара. В их числе 350 000 бюджетников.

Что касается роста доходов населения в целом, согласно официальным данным, за последние 10 лет средняя зарплата казахстанцев выросла более чем в три раза. Правда, если перевести эти цифры в доллары, рост составит всего около 80 долларов.

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