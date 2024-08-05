Сергей Бабин обвиняется в мошенничестве. Согласно материалам дела, он договаривался с потерпевшими, что построит им бани, брал предоплату, но исполнения заказа клиенты не дождались.

Сергей Бабин (слева)

О Бабине они узнали из объявлений на интернет-сайте OLX.КЗ и в групповых чатах мессенджера WhatsApp жителей Денисовского, Камыстинского, Карасуского района. В суде потерпевшие просили лишить подсудимого свободы.

Бабин причинил 24 потерпевшим материальный ущерб на общую сумму более 15 млн тенге. Он чистосердечно раскаялся и просил не лишать свободы, так как считает себя единственным в своем окружении, кто компетентен для того, чтобы продать купленные для бань материалы и вернуть потерпевшим деньги.

Что решил суд?

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, чистосердечное признание и наличие малолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, отсутствия возмещения потерпевшим причинённого ущерба, мнений потерпевших, всех обстоятельств дела суд назначил Бабину наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены.

Приговор еще не вступил в законную силу.