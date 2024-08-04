Нарисован он на доме №1 в мкрн Юбилейный. Создатели - художники творческого объединения AirG Art. Спонсировал их автозавод Allur. Конкретную сумму, потраченную на мурал в пресс-службе предприятия «НГ» не назвали, но отметили, что это подарок городу от автозавода.

- Художники хотели создать не просто красивую картину, а символ, который вдохновлял бы жителей и напоминал о славной истории города, - отметили в пресс-службе. - Главное сообщение произведения - это гордость за машиностроительное наследие Костаная и его культурное значение. Мурал богат символикой: машины и заводы изображены как стержни индустриальной мощи, а герой олицетворяет трудолюбие и творческий потенциал жителей. Эти элементы взаимодействуют, подчеркивая гармонию между техникой и человеком, и отражают прогрессивное развитие города.

В пресс-службе Allur также отметили, что художники уже известны своей работой в Караганде, где они рисовали мурал, посвященный шахтерам.

Напомним, недавно на домах в Рудном также появились муралы двух известных людей, работавших на ССГПО.

Фото предоставлено пресс-службой автозавода Allur