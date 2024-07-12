Нарисовала портреты на торцах многоэтажек актюбинская художница Айгуль Карманалина. Заказало их и оплатило работу Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение. Это его подарок городу в честь 70-летия предприятия.

Мурал Николая Фаддевича Сандригайло

- На 9-этажном доме по адресу Сандригайло, 98 изображен первый директор горно-обогатительного комбината Николай Фаддевич Сандригайло, - сообщает ИА "Город" в своем Instagram, - еще один мурал на стене дома по адресу Парковая, 124 посвящен бригадиру машинистов экскаваторов, горняку Алдабергенову Купжасару Капановичу.

Мурал Алдабергенова Купжасара Капановича

Купжасар Алдабергенов во времена СССР стал полным кавалером ордена Трудовой славы, то есть получил эти награды трех степеней, а также отмечен званием «Заслуженный горняк Казахской СССР».

Николай Сандригайло руководил новым ГОКом с момента его открытия в 1954 году до 1972 года, когда он вынужден был оставить работу из-за болезни. Являлся полным кавалером ордена «Шахтерская слава», Героем Социалистического Труда.

В комментариях к информации о муралах один из пользователей Instagram написал, что теперь рудничане ждут «мурала Сургутанова».

Михаил Сургутанов — пилот геологоразведочной экспедиции, который, пролетая над урочищем Сарбай, обратил внимание на странное поведение компаса и сообщил об этом геологам. Был признан первооткрывателем Сарбайского железорудного месторождения и в 1967 году удостоился Ленинской премии.

Кадры из видео ИА "Город"