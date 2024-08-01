О том, что изменится в жизни казахстанцев в августе 2024 года, сообщает Tengrinews.kz.

Петиция по возврату времени: будет принято решение

7 июня петиция за отмену перевода времени собрала 50 тысяч подписей. Правительство сформировало рабочую группу для оценки необходимости введения единого часового пояса. Рабочая группа должна проанализировать документ в течение 40 рабочих дней и предоставить подробное заключение. Срок для рассмотрения петиции истекает в начале августа.

Напомним, ранее свое мнение о том как "работают" часовые пояса в Казахстане высказали ученые.

Изменение правил снятия пенсионных

10 августа в Казахстане вступит в силу обновленный приказ Министерства здравоохранения об изменении правил снятия пенсионных накоплений. Минздрав предлагает исключить из правил использования пенсионных накоплений стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация).

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Если обновленный приказ вступит в силу, то с 10 августа казахстанцы не смогут тратить накопления на указанные стоматологические услуги.

Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Казахстане собираются изменить правила снятия пенсионных накоплений.

Процедура банкротства для физлиц

С 25 августа процедура банкротства для физических лиц станет доступнее. Как сообщили в департаменте государственных доходов (ДГД) по Костанайской области, 19 июня был подписан закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Указанный документ предусматривает поправки в закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан".

Данные поправки позволят:

при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее одного месячного расчетного показателя;

срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);

не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев.

Еще больше иностранцев смогут работать без разрешения в Казахстане

В Казахстане расширили перечень иностранцев, которым не требуется разрешение на работу. В частности, список дополнен лицами, получившими инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении. Постановление вводится в действие с 10 августа 2024 года.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Выплаты и обеспечение судей

В правилах выплаты единовременной компенсации при получении увечья (травмы, ранения, контузии, профессионального заболевания) или гибели (смерти) судьи в связи с исполнением служебных обязанностей изменен перечень документов для получения компенсации.

В частности, теперь не нужно нотариально удостоверять копию свидетельства или уведомления о смерти, а также копию свидетельства о заключении брака. Аналогичные изменения внесены в правила выплаты единовременной денежной компенсации для погребения умерших или погибших судей и пенсионеров, вышедших на пенсию с должности судьи.

Постановление вводится в действие с 11 августа.





Стартует августовское ЕНТ





Тестирование пройдет в период с 10-го по 15 августа. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования. При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения экзамена.

Завершается прием заявлений в школы Казахстана

Срок приема заявлений обучающихся в десятый класс тоже изменен с 15 августа на 31 августа в связи с тем, что период приема в организации технического и профессионального образования заканчивается 25 августа.

Изменены квоты приема при поступлении в колледжи

Приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 23 июля 2024 года изменена квота приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования. Теперь квота составляет:

для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью - 10 процентов (был 1 процент);

для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы - 5 процентов (был 1 процент);

для граждан Казахстана, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву - 1 процент (ранее не было).

В Казахстане прием документов для поступления в первый класс для школьников продлится до 31 августа. Прием заявлений проводится в электронном формате через портал электронного правительства eGov.kz и систему "е-Білімал".

Приказ вводится в действие с 9 августа.

Отдых



В августе 2024 года казахстанцы смогут насладиться дополнительными выходными благодаря празднованию Дня Конституции, который ежегодно отмечается 30 августа. Этот день является государственным праздником и в этом году выпадает на пятницу. В результате пятница станет выходным днем. В общей сложности в августе при пятидневной рабочей неделе будет 10 выходных дней.

Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным в пятницу, 30 августа. В этом случае суббота, 31 августа, будет рабочей, а воскресенье, 1 сентября, - снова выходным днем. Таким образом, при шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе всего 5 дней.

Погода

В августе на большей части республики средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы. Выше нормы на 1 градус – на юге, юго-востоке страны.

Количество осадков в августе прогнозируется: около нормы - на большей части территории страны (при норме 15-40 миллиметров); больше нормы - в северо-западной части республики (при норме 22-54 миллиметра); меньше нормы – в центре, на юге, юго-востоке страны, на западе области Абай (при норме 10-40 миллиметров).

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов