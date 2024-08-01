Часовой пояс, пенсионные и образование - Что изменится в жизни казахстанцев с августа
О том, что изменится в жизни казахстанцев в августе 2024 года, сообщает Tengrinews.kz.
Петиция по возврату времени: будет принято решение
7 июня петиция за отмену перевода времени собрала 50 тысяч подписей. Правительство сформировало рабочую группу для оценки необходимости введения единого часового пояса. Рабочая группа должна проанализировать документ в течение 40 рабочих дней и предоставить подробное заключение. Срок для рассмотрения петиции истекает в начале августа.
Напомним, ранее свое мнение о том как "работают" часовые пояса в Казахстане высказали ученые.
Изменение правил снятия пенсионных
10 августа в Казахстане вступит в силу обновленный приказ Министерства здравоохранения об изменении правил снятия пенсионных накоплений. Минздрав предлагает исключить из правил использования пенсионных накоплений стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация).
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Если обновленный приказ вступит в силу, то с 10 августа казахстанцы не смогут тратить накопления на указанные стоматологические услуги.
Напомним, ранее "НГ" сообщала, что в Казахстане собираются изменить правила снятия пенсионных накоплений.
Данные поправки позволят:
- при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее одного месячного расчетного показателя;
- срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);
- не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12 месяцев.
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Приказом исполняющего обязанности министра просвещения от 23 июля 2024 года изменена квота приема при поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического, профессионального и послесреднего образования.
Теперь квота составляет:
- для граждан из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью - 10 процентов (был 1 процент);
- для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы - 5 процентов (был 1 процент);
- для граждан Казахстана, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву - 1 процент (ранее не было).
Приказ вводится в действие с 9 августа.
В августе 2024 года казахстанцы смогут насладиться дополнительными выходными благодаря празднованию Дня Конституции, который ежегодно отмечается 30 августа. Этот день является государственным праздником и в этом году выпадает на пятницу. В результате пятница станет выходным днем. В общей сложности в августе при пятидневной рабочей неделе будет 10 выходных дней.
Те, кто работает шесть дней в неделю, также смогут воспользоваться дополнительным выходным в пятницу, 30 августа. В этом случае суббота, 31 августа, будет рабочей, а воскресенье, 1 сентября, - снова выходным днем. Таким образом, при шестидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут в августе всего 5 дней.
Погода
В августе на большей части республики средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы. Выше нормы на 1 градус – на юге, юго-востоке страны.
Количество осадков в августе прогнозируется: около нормы - на большей части территории страны (при норме 15-40 миллиметров); больше нормы - в северо-западной части республики (при норме 22-54 миллиметра); меньше нормы – в центре, на юге, юго-востоке страны, на западе области Абай (при норме 10-40 миллиметров).
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