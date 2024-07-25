В Казахстане собираются изменить правила снятия пенсионных накоплений. Соответствующий проект приказа Министерства здравоохранения появился на портале "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Минздрав предлагает исключить из правил использования пенсионных накоплений один из видов медицинских услуг.

"Приказываю приостановить с 10 августа 2024 года до 1 февраля 2025 года действие пункта 2 приложения 1 правил: стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Казахстана (протезирование зубов, имплантация)", - говорится в тексте.

Таким образом, если обновленный приказ вступит в силу, то с 10 августа казахстанцы не смогут тратить накопления на указанные стоматологические услуги.

Вместе с тем Минздрав предложил разрешить использовать единовременные пенсионные выплаты на лечение своего ребенка.

Ранее Министерство промышленности и строительства внесло изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.

Согласно изменениям, с 3 до 6 лет увеличен срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк". Кроме этого, предусмотрена уступка данного депозита супругам и (или) близким родственникам. При этом не допускается дальнейшая переуступка третьим лицам.