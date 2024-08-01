Подозреваемые дети сейчас находятся в центре адаптации несовершеннолетних, сообщает Informburo.kz.

Фото: pixabay

Председатель комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан ОСПАНОВА раскрыла детали дела о сексуальном насилии в отношении пятилетней девочки в Костанае.

Ранее жительница города обратилась в фонд "НеМолчи.kz" с заявлением, что трое детей в возрасте 8, 12 и 13 лет совершили насильственные действия сексуального характера в отношении её пятилетней дочери. По словам женщины, девочку держали за руку и ударили камнем в висок, чтобы она перестала сопротивляться. После за молчание подозреваемые дали ей мешок с игрушками.



"У комитета на местах имеются наши представители департамента по качеству образования. У нас есть свои региональные представители уполномоченных по правам ребёнка. Поэтому мы представлены в этом регионе, этот вопрос держится на контроле у комитета, весь ход событий", – заверила Насымжан Оспанова на брифинге в СЦК.



Она отметила, что количество преступлений с насилием детей над детьми в целом снижается по стране. Это, считает она, является результатом работы центров психологической поддержки родителей и центров для работников соответствующих служб в регионах.



"Действительно, правонарушителями оказались дети совершенно маленького возраста из семей, которые нуждаются в особом контроле. И родителей нужно вести, нужно и им оказывать помощь, поскольку они находятся в жизненно тяжёлой ситуации. Есть семьи, которые алкоголики. И вот в этих условиях оказываются наши дети, в частности эти трое мальчиков, которые совершили преступление. В настоящее время они находятся в центре адаптации несовершеннолетних, рассматривается вопрос их перевода в специальную школу, для того чтобы отдельно с этими детьми в индивидуальном порядке очень глубоко прорабатывать. Этот случай единственный, ниже возраста (у подозреваемых. – Авт.) не было", – добавила Насымжан Оспанова.



Председатель комитета уточнила, что эксперты уже работают с семьями как потерпевшей, так и подозреваемых.







