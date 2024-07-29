Мальчики изнасиловали пятилетнюю девочку в Костанае - правозащитница
История опубликована на странице фонда #НеМолчиKZ, передает ИА «NewTimes.kz».
Мама девочки рассказывает, что ее дочь подверглась групповому сексуализированному насилию со стороны трех детей 8-ми, 12-ти,13-ти лет.
«6 июля мама купила велосипед дочери, хотела сделать сюрприз, пока с соседом собирали его, девочку увел знакомый соседский мальчик за дом. Мама побежала искать дочь, но не нашла, потеряла много времени, пока не увидела, как она идет с мешком игрушек, вся грязная и растрепанная. Мама испугалась и в испуге поругала дочку, о чем сейчас очень сожалеет. К слову, это очень распространенная реакция многих родителей, вот почему нужно психологическое и правовое просвещение! Девочка замкнулась и сразу не рассказала о случившемся. Все раскрылось 20 июля, девочка рассказала дедушке, тут же подали заявление в полицию», - говорится на странице фонда.
Согласно сообщению фонда, девочку увели далеко в кусты трое малолетних детей и стали совершать насильственные действия сексуального характера. Ребенка раздели, двое держали, она кричала и сопротивлялась, ее ударили камнем в висок. Мальчики трогали в интимных местах девочку, пытались затолкать камыш, затем все трое заставляли брать в рот свои половые органы. За то, чтобы молчала, подарили мешок с игрушками.
«Все это девочка рассказала дедушке спустя две недели. На минутку, девочке всего пять лет, а малолетним агрессорам 8, 12, 13 лет! Полиция назначила экспертизы, провели допросы, пригласили государственного адвоката и психолога со школы. Дети признали вину», - пишет автор поста.
Редакция NT отправила запрос в ДП Костанайской области.
«По факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. В ходе досудебного расследования установлены трое детей. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении последних не избиралась», - ответили там.
По делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.
Иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.
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