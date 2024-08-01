В октябре прошлого в селе Майское района Б. Майлина сгорело кафе, здание было деревянное. Пожар случился в вечернее время, а несколькими часами ранее в кафе проводились сварочные работы, подрядчик проводили монтаж отопительной системы.

Хозяйка кафе Татья БОРЗУНОВА пыталась доказать причастность подрядной организации к пожару и взыскать сумму материального ущерба в размере 14 млн тенге. Но районный суд отказал в удовлетворении иска.

30 июля апелляционную жалобу Борзуновой рассмотрела коллегия областного суда и не согласилась с выводами суда первой инстанции, но лишь частично.

Потерпевшая считает, что судья Асанова не уделила должного внимания рассмотрению дела.

- Приняла за преюдицию постановление дознавателя районного ОЧС, что является недопустимой нормам статьи 76 Гражданского процессуального кодекса РК, - уточнила представитель Борзуновой, юрист Светлана ЗАЙЦЕВА. - Суд первой инстанции сделал недопустимое - принял в качестве доказательства заключение эксперта института судебной экспертизы Чистякова, сделанное в декабре того же года.

Юрист считает, что эксперт допустил грубейшие ошибки: не было визуального осмотра объекта, выводы сделаны на основании фотографий и содержании протокола осмотра места происшествия, составленных районным отделом по ЧС.

- Чистяков сделал поспешные и необоснованные выводы. Просим данное заключение считать недопустимым, - обратилась Зайцева к судебной коллегии.

Она напомнила, что судья Асанова не приняла во внимание исследование главного специалиста института судебных экспертиз Сахарова.

- Единственным эксперт, который успел выехать на объект до его изменения под влиянием погодных условий, был Сахаров, - продолжила представитель истца. - Данное заключение не признано в качестве доказательства. Выводы Сахарова подтверждают вину ответчиков. Кроме того, они согласуются с постановлением районного ОЧС от 3 января, где отмечается, что причиной пожара стало несоблюдение пожарной безопасности при установке дополнительного радиатора отопления. Ответчики во время сварочных работ не использовали огнезащитные щиты. А подрядчик, оказывая услуги, берет на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

Судья Алмат ЕРМАНОВ спросил, почему Борзунова обратилась к этому подрядчику и был ли составлен договор с разделением зоны ответственности. Борзунова ответила, что Жанат КОПЖАСАРОВ представился ей, как бывший пожарный, а значит правила пожарной безопасности он знает, да и сварщик у него высококвалифицированный. Поверив на слово, пенсионерка допустила сварщиков к работе без договора подряда.

Копжасаров возразил:

- Я себя не хвалил и не говорил, что работал в пожарке. Она все выдумывает.

Судья Ерманов спросил представителя Копжасарова, юриста Сорокина прокомментировать тот факт, что ответчиков в ходе уголовного дела привлекли к административной ответственности из-за несоблюдения ими правил пожарной безопасности.

- Разлетающиеся искры они поливали водой, как это делается в простонародье, - ответил юрист.

Судьи продолжительно находились в совещательной комнате, после чего огласили решение. Коллегия сократила сумму материального ущерба наполовину.

- Коллегия частично не согласилась с выводами суда первой инстанции, - пояснил судья Алмат Ерманов. - Коллегия учитывает грубую неосторожность истца - что она сама допустила данных лиц к проведению опасных работ, повлекшие к распространению пожара. Наличие пожара отмечено в заключении специалиста Сахарова. Вина ответчиков подтверждена постановлением о привлечении к административной ответственности. Они нарушили порядок проведения работ, что повлекло появлению пожара.

Татьяна Борзунова согласилась с решением суда, признав свою ответственность в том, что поверила словам подрядчика.

- В суде района Б. Майлина под председательством судьи Асановой я столкнулась с несправедливостью. Но областная коллегия судей довела дело до логического завершения, справедливо установили все его обстоятельства, объективно и всесторонне подошли к его рассмотрению, - сказала пенсионерка.

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