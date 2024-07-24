Пенсионерка из с. Майское Татьяна БОРЗУНОВА считает, что пожарные укрывают от ответственности своего бывшего коллегу, командира службы пожаротушения, ныне пенсионера Жаната Копжасарова. Он работал пожарным. А в октябре прошлого года занимался монтажом секции радиатора отопления в кафе «Майская сказка», в котором произошел пожар.

20 мая в селе Әйет суд отказал Борзуновой в иске о взыскании с Жаната Копжасарова и сварщика Айбата Кайпенова суммы ущерба в более чем 14 млн тенге (размер причиненного вреда оценивался по рыночной стоимости). Именно в такую сумму пенсионерка оценила свое кафе «Майская сказка», дотла сгоревшее в октябре прошлого года.

- Я сюда вкладывала очень много средств, все свои силы, - рассказала Борзунова. - Уделяла большое внимание благоустройству. Была одна проблема - холод. Решила добавить секции радиатора отопления. Не стала брать кого попало, искала специалистов по отзывам, дала объявление в чат односельчан. Многие отвечали, но Копжасаров заверил, что является бывшим работником МЧС, и сварщик работает у него высоквалифицированный. Я доверилась им. Они провели работы, после которых произошел пожар.

«Меня сделали виновником»

Если восстановить хронологию событий, то пожар начался вечером 8 октября 2023 года. Очевидцы свидетельствуют, что в 20:10 огонь уже вырвался наружу с крыши здания. А днем того же дня подрядчики проводили электросварочные работы.

Так кафе "Майская сказка" выглядело до пожара

Акт о пожаре сотрудники ОЧС района Б. Майлина составили на следующий день. Причину пожара установили – «нарушение правил пожарной безопасности при огневых работах».

- Районный ОЧС не предпринял никаких действий по установлению истинных причин пожара, размера ущерба, возбуждению уголовного дела, проведению необходимых экспертиз, - считает Борзунова. – Более того, они сделали меня виновником пожара. В октябре вышло постановление о привлечении меня к административной ответственности по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Мотивировали тем, что я, будучи собственником кафе, должна была провести проверку в течение 3-5 часов после окончания «огневых работ», в следствии которых и произошло возгорание деревянной конструкции.

Заключение Сахарова

Для восстановления справедливости 12 октября женщина сама обратилась в областной филиал Института судебных экспертиз. Спустя две недели ей выдали заключение о проведении пожарно-технического исследования. Эксперт пытался выяснить технические причины пожара, а также расположение очага возгорания.

Исследование проводил главный специалист института судебных экспертиз по Костанайской области Виталий САХАРОВ. В своей работе он прибегнул к различным методам: наблюдение, описание, сравнение, сопоставление, дедукция, анализ, синтез, фотографирование.

Татьяна Борзунова в своем кафе до пожара

- Специалист выезжал на место пожара, - отметила пенсионерка. - В своем заключении он уточняет, что из-за значительных разрушений сложно назвать точное место очага, но предположил, что оно расположено с правой стороны от центрального входа в кафе. Это был банкетный зал, где подрядчик как раз-таки и устанавливал секции радиатора отопления. Кроме того, «наиболее вероятной технической причиной возникновения пожара», написано в заключении, «послужило воспламенение горючих материалов (деревянных реек, утеплителя, деревянных шпал) при проведении электросварочных работ».

В своем исследовании эксперт исключил из числа причин пожара возгорание газо-воздушных смесей, замыкание электрических приборов, он также не обнаружил во время осмотра места происшествия следов намеренного поджога. Сахаров пишет: «Динамика развития пожара, характер обгорания деревянных конструкций и материалов свидетельствует о том, что технической причиной возникашего пожара явилось проведение электросварочных работ».

- Сахаров в заключении объяснил: «При проведении сварочных работ частицы раскаленного металла (искры) способны внедриться в поверхность деревянных реек и передать часть тепловой энергии древесине, тем самым вызвать его воспламенение», - Борзунова зачитывает выдержку из документа и добавляет. – Тем более сварщики не использовали специальных щитов, у них были только две пластиковые бутылки с водой. Когда я сделала им замечание, они ответили: «Занимайтесь своими делами. Все будет хорошо».

Борзунова уточнила, подрядчик подтвердил на суде отсутствие во время работы специальных щитов.

- К тому же они знали, что здание деревянное, я им показывала объем работы до того дня, - уточнила женщина.

Борзунова уверена, что во время электросварки запустился процесс тления.

В специализированной литературе дается определение «тлению» - это «режим горения материалов и веществ с образованием после протекания процесса их пиролиза твёрдой карбонизированной фазы с догоранием в газовой среде продуктов её гетерогенного окисления. Материалы, склонные к тлению, обладают особенно высокой и специфической пожарной опасностью. Процесс их горения вначале имеет скрытый период, когда появившийся очаг обнаружить трудно, а иногда невозможно. Однако по происшествию некоторого времени, при изменении обстановки, связанной с изменением концентрации кислорода, давления, размеров очага пожара, тление может перейти к пламенному режиму горения».

Стоит отметить, что подрядчик завершил работу в 19:00. Позже во время допроса Виталий Сахаров пояснит, что тление может длиться от одного до шести и более часов.

Дело поменяло ход

Только спустя месяц после пожара путем многочисленных обращений и продолжительных ожиданий Татьяне Борзуновой удалось обжаловать в областном департаменте ЧС постановление районного отдела в отношении ее. Вместе с этим ДЧС возбудило уголовное дело по ст. 204 ч.2 УК РК (Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества), где ее признали потерпевшей.

В конце ноября в рамках уголовного дела была назначена пожарно-техническая экспертиза. Ее проводил главный эксперт филиала Института судебной экспертизы Борис Чистяков. Он должен был выяснить техническую причину пожара в кафе, место расположения очага, имелись ли там следы искусственного возгорания огня или признаки аварийного режима работы электросварочного аппарата. В своем исследовании эксперт опирается на информацию, указанную в Протоколе осмотра места происшествия, которое было сделано сотрудниками районного ОЧС, а также анализирует фотоматериалы по факту пожара. С помощью микроскопа он изучил поверхность медных электропроводов.

«Сильное возгорание и разрушение строительных конструкций кафе «Майская сказка» не позволяет точно установить очаг возгорания, а также источник зажигания и, соответственно, установить причину пожара не представляется возможным», - делает выводы в экспертизе Чистяков. - «На месте пожара следов искусственного возникновения огня не обнаружено».

- Получается, что специалист сделал выводы на основе документов, которые сделали сотрудники ОЧС. Он не выезжал на место пожара, да уже не было смысла: объект под воздействием погодных условий, на дворе лежал снег, подвергся изменениям, - сказала Борзунова. – Эксперт Чистяков не взял во внимание исследование, проведенное его коллегой Сахаровым в октябре на месте происшествия.

30 декабря уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.

«Не обеспечена всесторонность»

В действиях Кайпенова и Копжасарова при этом выявили признаки состава административного правонарушения и привлекли к ответственности по статье КоАП «Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности»: при проведении огневых работ они не применяли щиты.

В конце декабря Борзунова обратилась с жалобой в министерство ЧС, где обозначила факты умышленного укрывательства сотрудниками районного ОЧС и увода от ответственности виновных лиц. Со слов женщины, в своем ответе МЧС указало, что по проведенному досудебному расследованию не обеспечена «всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для разрешения дела». Кроме того, там уточнили, что не была проведена «экспертиза по установлению причиненного пожаром материального ущерба».

Татьяна Борзунова на месте сгоревшего кафе

- Таким образом, мои слова, что сотрудники ОЧС района Б. Майлина препятствовали ходу расследования, умышленно уводили от ответственности, фальсифицировали документы – неголословное заявление, - отмечает Борзунова. - При расследовании причин пожара важную роль играет своевременность по выявлению причин и виновных лиц пожара, производства экспертиз и надлежащее выполнение своих прямых должностных обязанностей. Всего этого не было.

Обращаясь с иском в суд, потерпевшая надеялась на всестороннее, объективное рассмотрение дела.

- В ходе судебного разбирательства суд не обеспечил полноту, справедливое и беспристрастное отправление правосудия, не дал должную правовую оценку всем доказательствам, допустил грубейшие нарушения норм материального и процессуального права, - прокомментировала представитель Борзуновой, адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов Светлана ЗАЙЦЕВА. - Суд незаконно принял, как преюдицию (доводы, не нуждающиеся в подтверждении - «НГ»), в качестве доказательств - постановления ОЧС района Б. Майлина о привлечении к административной ответственности ответчиков, постановление ОЧС района Б. Майлина о прекращении уголовного дела. Не была назначена экспертиза, во внимание было принято только пожарно-техническое заключение Чистякова.

Потерпевшая подала жалобу в областную судебную коллегию в надежде на справедливое решение суда.

Фото из личного архива Татьяны БОРЗУНОВОЙ