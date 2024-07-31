Казахстанский политический обозреватель Газиз Абишев прокомментировал предложение министра транспорта Марата Карабаева об ограничении дистанции перевозок для таксистов до 50 километров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Вчера, 30 июля, на брифинге в правительстве Карабаев отметил, что казахстанцы предпочитают inDrive или легковой автомобиль, так как водители часто превышают допустимую скорость. Карабаев отметил, что популярность сервиса на межобластных маршрутах негативно влияет на регулярное автобусное сообщение, и предложил ограничить дистанцию перевозок для таксистов до 50 километров.

"Минтранс планирует скрутить таксистам ноги балансирующими кандалами. "Средняя скорость на участке дороги", которая призвана вынудить водителей снижать скорость. И ограничение для платформ по протяженности одной поездки - до 50 километров. Это какой-то маразм", - написал Абишев в своем Telegram-канале.

При этом, как отмечает Абишев, бурлящий рынок сам выбрасывает плохие машины и плохих водителей.

"В итоге из Астаны в направлении Бурабая, Павлодара и Караганды по платным республиканским трассам активно курсируют вполне себе приличные условные "камри" с ответственными водителями. Что в ответ собирается делать Минтранс: почикать рынок дополнительными ограничениями, чтобы люди побольше ездили на автобусах, отсиживая себе все, что можно отсидеть (есть подозрение, что сами министерские руководители в соседние области на автобусах не поедут)", - рассказал он.

Между тем Абишев задался вопросом, зачем отнимать у водителей то, что сформировалось по принципу "спрос-предложение".

"Речь идет о тысячах, если не десятках тысяч напряженно работающих водителей межобластных такси, и сотнях тысяч, если не миллионах клиентов ежегодно. Если они естественным образом нашли друг друга на современном рынке, зачем пытаться их разлучить? Зачем пытаться откатить прогресс назад?" - написал Абишев.

Кроме того, политический обозреватель подчеркнул, что необходимы конкретные исследования для оценки аварийности на межобластных перевозках.

"Взять исследуемый период - к примеру, полгода с апреля по октябрь. Оценить общее число перевезенных таксистами пассажиров. Уточнить число пострадавших в авариях. Определить, какая доля из них произошла из-за "фактора свободных таксистов" - высокой скорости и непрофессионализма. Бывают ведь аварии из-за погоды, вышедших на трассу коров и лошадей, ям на дорогах и так далее. Так вот, нужно определить соотношение "количество пострадавших / количество перевезенных". Насколько маленькой будет эта десятичная дробь? А есть ли критерии значимости риска? В дополнение можно посчитать, сколько дополнительных миллионов человеко-часов будет оставлено на трассах страны при выдавливании людей из комфортных такси в автобусы", - поделился своей точкой зрения Абишев.