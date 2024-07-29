Такое поручение дал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отделу ЖКХ на аппаратном совещании сегодня, 29 июля. Попросил отчитаться через две недели. А также пояснил, что сделают на ул. Победы, и напомнил, зачем нужно было убирать киоски.

- Там должно быть освещение установлено, киоски предпринимательства здесь должны подтянуться. Мы брусчатку должны уложить, и должна быть нормальная пешеходная современная улица, - обратился Жундубаев к руководителю отдела ЖКХ Азамату Бегалину. - Самое главное - безопасность для пешеходов.

Рабочий демонтирует киоск по ул. Победы / Фото из архива "НГ"

Безопасностью градоначальник обосновывает свои решения с самого начала освобождения улицы от киосков. По жалобам горожан, ходить по ул. Победы до их демонтажа было рискованно. Киоски занимали добрую часть тротуара, пешеходы вынуждены были тесниться, попадать в "людское ДТП" или выходить на дорогу. А там столкновения могли быть уже куда серьёзнее. Вокруг Центрального рынка движение машин довольно оживлённое.

Место будущего тротуара по ул. Победы / Фото Ксении РЕБИК

Такая же расчистка ждёт параллельную улицу Шевченко.

- Там должно быть открыто движение автомобильное и тротуар освободим, сделаем небольшую парковку, - сказал аким. И подытожил: - Вокруг Зелёного рынка будет нормальная транспортная инфраструктура.