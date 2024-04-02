2 апреля владельцы торговых точек по улице Победы, прилегающих к проезжей части, начали демонтировать свои киоски по указу акима области. Почему убирают бутики именно на этой улице и что об этом думают их владельцы, читайте в материале «НГ».

Метла акима прошлась по этому торговому ряду неспроста - находясь на своих местах, киоски занимают добрую часть тротуара, и пешеходы вынуждены тесниться, попадать в «людское ДТП» или выходить за тротуар. А там - проезжая часть, и столкновения могут быть уже куда серьёзнее. На Центральном рынке движение машин довольно оживлённое.

Владельцы киосков, попавших под раздачу, считают приказ акима несправедливым по отношению к ним и бесполезным в части освобождения тротуара.

Рабочие разбирают киоск

- Сейчас это выставляется так, будто мы рэкетиры, которые заняли эти места. Но это не так, - убеждена Ольга КУЗНЕЦОВА, владелица демонтированного бутика. - Все эти земли в своё время на законных основаниях покупались. Люди вкладывали сюда большие деньги. По 10, 12 миллионов, никто просто так нам эти места не раздавал. Теперь, с приходом нового акима, наши киоски вдруг стали незаконными. Никакой компенсации за то, что нас выгоняют с наших законных мест, не будет. Даже демонтируем своими усилиями. За невыполнение - штраф.

Более того, продавцы считают, что по освобожденному тротуару всё равно не будут ходить, потому что акимат плохо чистит их от мусора и в целом «запускает» состояние. Продавец - старожил Центрального рынка Зубайда ХУСАИНОВА считает, что с задачей поддержания чистоты тротуара владельцы бутиков справляются лучше властей, и для прохожих же выгоднее оставить продавцов на своих местах в качестве естественных санитаров торгового ряда.

Зубайда Хусаинова на фоне своих опустошённых бутиков, готовящихся к демонтажу

- На другой стороне уже есть тротуар. Но люди по нему не ходят, всё равно ходят по дорогам. Потому что тротуар в ужасном состоянии, его не убирают, - рассказывает Хусаинова. - Здесь после демонтажа такая же ситуация будет. Пока мы были тут, здесь никогда ни льда не было, ни мусора. Когда мы уйдём, не будет наших дворников, и тротуар будет чистить акимат. Убирать будет как везде - плохо. Будет бардак. Мы чистим тротуар лучше, потому что у нас есть мотивация - это наше место, чтобы люди к нам ходили закупаться, здесь должно быть чисто.

В общей сложности Зубайда Хусаинова проработала на Центральном рынке почти 30 лет, в торговом ряду по Победы она простояла 12 лет.

Бутик освободили перед демонтажом

Власти предложили этим продавцам другое торговое место в качестве альтернативы. Однако последние даже не рассматривают его - настолько, по их мнению, плох другой рынок.

- Они предлагают нам перебраться в торговый центр «Саяхат», там открыть бутики заново. Но это бесполезно - «Саяхат» находится на автовокзале, это другой конец города. Кто туда поедет? Там только местные закупаются, - возмущается Ольга Кузнецова. - Чтобы киоск заработал на «Саяхате», нужна постоянная реклама, какие-то акции, и, самое главное, - освободить базар. Видимо, этот «Саяхат» - чей-то, кому-то надо его «раскачать». Поэтому и убирают киоски с Центрального рынка. Чтобы продавцы переехали. Но туда никто не поедет. Ни продавцы, ни их клиенты.

Так чем же лучше Центральный рынок?

- Все жители Костанайской области, с деревень, со всего города всегда едут на Центральный рынок. Люди так привыкли, - поясняет Кузнецова. - Здесь цены ниже, продукция лучше. Клиенты - это наш основной доход. На «Саяхате» у нас клиентов не будет.

По словам владелицы бутика, она предлагала властям компромисс, но из этого ничего не вышло.

- Основной аргумент властей - торговые точки мешают людям ходить, занимая место на тротуаре. В ответ на это мы предлагали вместо полного демонтажа уменьшить площадь киосков, укоротить до 1 метра, чтобы они меньше места занимали. Нам отказали. - рассказала Кузнецова.

- Я уже ничего не хочу. Хочу снести этот киоск и закончить. - делится наболевшим один из работающих неподалеку продавцов.

- Чем будете заниматься?

- Найду что-нибудь.

- Наверное, тоже какой-нибудь киоск?

- Нет, больше не буду связываться с киосками! - с насмешкой говорит бывший бизнесмен.

Продавец Валерий ШНИТКО потратил 10 миллионов на киоск, который 2 апреля демонтирует на пару с другом. Параллельно они обустраивают свою новую торговую точку - на два шага дальше прежней:

- Напиши, что я нашёл место! Шнитко Валерий нашёл место! Игра продолжается!

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА