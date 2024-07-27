Горячей воды не будет в Костанае с 1 по 13 августа. Об этом ГКП "КТЭК" сообщает в своих социальных сетях. Компания планирует за эти дни провести опрессовку магистральных сетей.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В связи с проведением ремонтных работ на газопроводе АО «QAZAQGAZ AIMAK» в Костанае будет отключено горячее водоснабжение с 1 по 13 августа 2024 года, - указано в сообщении теплокомпании. - В период прекращения подачи газа ГКП «КТЭК» проведет плановые мероприятия по осенней опрессовке магистральных теплосетей. Приносим извинения у потребителей за временные неудобства.

Из-за ремонта газопровода "Карталы-Рудный" не будет природного газа у потребителей Алтынсаринского, Костанайского районов, включая город Тобыл, а также поселка Дружба, микрорайона Кунай и жилого массива Амангельды в Костанае.

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